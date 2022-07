Um Kunden in der Gas-Versorgungkrise optimal zu beraten, holt NAG den Energie- und Verhandlungsexperten Daniel Drexlin-Runde an Bord

Mannheim (ots)

Drexlin-Runde hat die vergangenen beiden Jahre bei Vattenfall im Handel strukturierter Produkte für Gas, Strom und Emissionen gearbeitet. Zuvor war er drei Jahre bei thyssenkrupp als Händler für Metalle, nachdem er sein duales Studium bei bp abgeschlossen hatte. Er hat einen MBA von der WHU-Otto Beisheim School of Management und hat an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management sowie im Ausland an der Universidad de Chile und der Columbia Business School studiert.

Die NAG ist eine der führenden B2B-Verhandlungsberatungen in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 2018 von René Schumann und Stefan Oswald. Die beiden haben spieletheoretische Verhandlungen in Großvergaben bei der Daimler AG durchgeführt. Weitere Stationen in Konzernen wie Philips bzw. weltweit führenden Beratungshäusern folgten. Mit der Gründung ihrer Verhandlungsberatung haben die beiden Unternehmer Ihre Vision, die noch größtenteils unbekannte Methode der Spieletheorie in den Markt zu tragen und für Kunden zugänglich zu machen, realisiert.