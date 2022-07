Deutsch-japanischer Keynotespeaker zu Gast in Michigan

Einweihung der neuen Firmenzentrale von Core Realty Partners im „Great Lakes State“

Anlässlich der feierlichen Eröffnung der neuen Firmenzentrale von Core Realty Partners hielt vor kurzem der Redner Michael Okada seine Keynote mit dem Thema „Is Your Comfort Zone Your Happy

Zone?“ vor Mitarbeitern und geladenen Gästen.

Core Realty Partners mit seinem Sitz in Muskegon, Michigan ist einer der größten Immobilenmaklern in West-Michigan. Als Full-Service Provider mit sowohl privaten als auch gewerblichen Immobilien sind Core Realty Partners bekannt für den Vertrieb und die nachhaltige Entwicklung ihrer Immobilien.

In seiner Keynote spann Michael Okada den Bogen zwischen den USA, Deutschland und Japan. In seinen sehr unterhaltsamen Rede begeisterte er sein Publikum aber vor allem mit der Praktikabilität seiner Ansätze, gab er den Zuhörern konkrete Handlungsempfehlungen mit auf ihren Weg.

Am Beispiel der japanischen Teezeremonie kombinierte er in seinem Vortrag die westliche Geschäftswelt mit japanischen Werten und

Traditionen und präsentierte eine neue Art des Unternehmertums:

– Achtsamkeit dem Kunden gegenüber statt Unaufmerksamkeit.

– Präsenz im Hier und Jetzt, statt gedanklich schon im nächsten Meeting zu sitzen.

– Resilienz für schwierige Situationen, statt Ausreden,

– Einmaligkeit der Begegnung, statt Eintönigkeit.

Dieser Vortrag stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Arbeitsphilosophie des

langjährigen IT-Unternehmers dar. Lesen Sie hier, warum ein Geschäftstreffen nach dem

japanischen Teezeremoniell verlaufen sollte, und optimieren Sie Ihre Arbeitsweise und Ihre

Kundenbeziehungen nachhaltig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michael Okada

Herr Michael Okada

Konstanzerstr. 12

10707 Berlin

Deutschland

fon ..: 015116221644

web ..: https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/

email : okada@michaelokada.de

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Als Unternehmer nutzt er diese interkulturellen Chancen und vermittelt als Vortragsredner in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen. Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, Fleiß und Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der Unternehmer und begeisternde Redner in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

Pressekontakt:

Michael Okada

Herr Michael Okada

Konstanzerstr. 12

10707 Berlin

fon ..: 015116221644

web ..: https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/

email : okada@michaelokada.de