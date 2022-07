Green Finance Broker AG: Ein hohes Engagement lohnt sich

Wie die Green Finance Broker AG besonders engagierte Business Partner belohnt

Die Green Finance Broker AG ist ein Unternehmen, das seinen Kunden Dienstleistungen in Produktbereichen wie nachhaltige Immobilien, erneuerbare Energien sowie nachhaltige Kapitalanlagen anbietet. Dafür werden immer wieder neue Business Partner gesucht, die die Firmenphilosophie nach außen tragen. Die Business Partner, die eine besonders hohe Motivation an den Tag legen, bekommen von der Green Finance Broker AG besondere Belohnungen wie eine finanzielle Unterstützung für Büroräume oder ein Traumauto für Geschäftsreisen.

Verzeichnis:

o Das Traumauto auf Firmenkosten

o Büroräumlichkeiten als Basis für einen selbstständigen Betrieb

o Programme an den schönsten Orten der Welt

o Nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen

DAS TRAUMAUTO AUF FIRMENKOSTEN

Ein eigenes Business zu führen, kann mit vielen Geschäftsreisen quer durchs Land verbunden sein. Die weiten Strecken hinter sich zu bringen, macht allerdings nur Spaß, wenn man sich auch in einem Auto fortbewegt, das den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Die Green Finance Broker AG weiß, wie wichtig Komfort und ein Sicherheitsgefühl auf langen Routen sind und unterstützt ihre erfolgreichsten Business Partner daher mit ihrem Traumauto. Dieses Programm gilt allerdings nur für diejenigen, die sich durch Aspekte wie die Einhaltung von Leistungsvorgaben, Zuverlässigkeit und Kundenservice ausgezeichnet und bewiesen haben, dass sie mit Fleiß und Engagement bei der Sache sind.

BÜRORÄUMLICHKEITEN ALS BASIS FÜR EINEN SELBSTSTÄNDIGEN BETRIEB

So richtig angekommen im eigenen Business Alltag sind viele Menschen erst, wenn sie sich in ihren eigenen Büroräumen wiederfinden. Diese zu finanzieren kann aber gerade für Start-Up-Unternehmen eine große Herausforderung sein. Besonders fleißigen Business Partnern bietet die Green Finance Broker AG daher den Anreiz, einen Teil der Bürokosten zu bezuschussen. Das Unternehmen möchte dadurch die Eigenständigkeit und berufliche Selbstverwirklichung seiner Partner fördern.

PROGRAMME AN DEN SCHÖNSTEN ORTEN DER WELT

Die Green Finance Broker AG achtet darauf, einen fairen Managementplan zu garantieren, in dem für ein stabiles und sicheres Einkommen gesorgt ist. Zudem schickt das Unternehmen ihre Business Partner regelmäßig auf Ausbildungsreisen an die schönsten Orte der Welt, wo nicht nur das Fachwissen vertieft wird, sondern auch Punkte wie Team Building Workshops oder Motivations- und Mentaltraining angeboten werden. Darüber hinaus wird bei diesen Reisen darauf geachtet, die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer zu fördern und ihnen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung zu helfen.

NACHHALTIGES ENGAGEMENT AUF ALLEN EBENEN

Ein Aspekt, auf den die Green Finance Broker AG besonders großen Wert legt, ist der Bereich der Nachhaltigkeit. So setzt sich das Unternehmen zum Beispiel stark im Bereich der erneuerbaren Energien ein und achtet auch in Bereichen wie dem „Dream Car Program“ sehr auf den entsprechenden Umweltfaktor. Rund 30 Prozent des eigenen Fuhrparks wurden zum Beispiel bereits durch Hybrid- oder Elektrofahrzeuge ersetzt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 85 Prozent der Fahrzeuge auf nachhaltige Antriebsmethoden umzustellen und so einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität zu gehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Finance Broker AG

Herr C. S.

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

FL-9490 Vaduz

Liechtenstein

fon ..: 00423 376 44 88

web ..: https://gf-broker.com/

email : office@gf-broker.com

Die Green Finance Broker AG erbringt Dienstleistungen im Bereich Management, Verwaltung und Beratung. Dazu gehört vor allem der Handel mit Waren aller Art, darunter Großteils Komponenten rund um die erneuerbare Energiegewinnung mit Solarstrom.

Dabei ist die Green Finance Broker AG der Heimathafen von über 4.000 Businesspartnern in 5 Ländern. Die Businesspartner sind die Basis unseres Erfolges und tragen die nachhaltige Green Finance Mission nach außen.

Pressekontakt:

Green Finance Broker AG

Herr C. S.

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

FL-9490 Vaduz

fon ..: 00423 376 44 88

web ..: https://gf-broker.com/

email : green-finance-broker-ag@clickonmedia-mail.de