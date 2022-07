Sumsub erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Altersverifikation, bestätigt KJM

Die Deutsche Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat Sumsub zur Altersverifikation positiv bewertet.

Berlin, 21. Juli 2022 – Sumsub, ein Technologieunternehmen, das eine KI-basierte Lösung für die Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfungsautomatisierung anbietet, gibt heute seine Bewertung als Altersverifikationssystem bekannt, das einen verbesserten Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Inhalten gewährleistet Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ( https://www.kjm-online.de/de/interessengebiete/jugendmedienschutz)

Wie die KJM feststellt ( https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/kjm-bewertet-vier-weitere-altersverifikationssysteme-positiv-1), beinhaltet der Jugendmedienschutz die Regelung ihres Zugangs zu potenziell schädliche Inhalte wie Gewalt oder Pornografie. In Deutschland ist dieser Vorgang durch das Bundesjugendschutzgesetz (JuSchG) und die Bundesländer geregelt

Jugendschutzvertrag (JMStV). KJM prüft Altersverifikationssysteme (AVS) nach diesen Vorschriften, um sicherzustellen, dass Minderjährige keinen Zugriff auf schädliche Medieninhalte haben.

Das AVS von Sumsub ist von der KJM zugelassen, was bedeutet, dass es die gesetzlichen Anforderungen zur Altersverifikation in Deutschland erfüllt. Bitte sehen Sie sich die ursprüngliche Ankündigung der Regulierungsbehörde hier an.

„Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor missbräuchlichen und schädlichen Inhalten ist ein wichtiges Ziel, wenn wir eine sichere digitale Welt schaffen wollen, in der Informationen, Waren und Dienstleistungen nur denjenigen Personen zur Verfügung stehen, die damit umgehen können. Sumsub bietet eine Plattform zur Identitätsprüfung, mit der Unternehmen das Alter ihrer Kunden effektiv überprüfen können, was für den Schutz von Minderjährigen vor negativen Einflüssen unerlässlich ist. Wir sind KJM dankbar für die offizielle Bestätigung der Zuverlässigkeit unseres Systems bei der Altersverifizierung nach deutschen Vorschriften“, sagte Tony Petrov, Chief Legal Officer von Sumsub.

Über Sumsub

Sumsub ist ein internationales Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Online-Kunden einzubinden und die AML/KYC/KYB-Vorschriften mit KI-gesteuerten Identitätsprüfungstools einzuhalten. Es verwendet forensische Betrugsbekämpfungssoftware, um die Identitätsprüfung für Kunden schnell, sicher und transparent zu machen.

Das Geschäftsmodell von Sumsub basiert auf der Anpassung von Verifizierungs- und Identifizierungsdiensten an globale Compliance-Anforderungen. Dank eines starken internen Compliance-Teams hat sich Sumsub zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor entwickelt und hilft Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in über 220 Ländern und Gebieten. Die Methodik des Unternehmens folgt den FATF-Empfehlungen – dem internationalen Standard für AML/CTF-Regeln. Sumsub ist als ASP von CySec lizenziert.

Sumsub bietet eine anpassbare All-in-One-Lösung, die Benutzer unabhängig von ihrer Sprache oder ihrem Standort verifiziert und Unternehmen dabei unterstützt, schneller auf internationale Märkte zu skalieren und globale Compliance-Anforderungen effizienter einzuhalten. Die Plattform ist einfach anpassbar und bietet eine breite Palette von Lösungen, von der vollautomatischen Identitätsprüfung bis hin zur agentengestützten Prüfung.

Sumsub hilft Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren und sowohl globale als auch lokale regulatorische Anforderungen (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS) zu erfüllen. Alle Daten werden auf Amazon-Servern in der EU gespeichert.

