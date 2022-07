Online Pitch Day – Kundengewinnung mit Garantie

Start: 28.07.2022 14:00 Uhr

Kundengewinnung mit Garantie

Wann: 28. Juli 2022, 14:00 – 14:30 Uhr

Wo: Online, kostenfrei anmelden

Link zur kostenfreien Anmeldung: https://zoom.us/meeting/register/tJElcumrrTIsHdaUPpnfnVbcvCCOpOzXz_v0

Beim live online Event wird Ihnen eine neue Methode in einem 20-minütigen „Pitch“ für Ihre Vertriebsabteilung präsentiert.

Auf diese Weise verschaffen Sie sich einen kompakten Eindruck in die einzigartige Dienstleistung der Mediator AG und erfahren in einer kurzen Session entscheidende Einblicke in die Methoden zur Neukundengewinnung. Profitieren Sie von:

Preisleistungsverhältniss

Garantie

Möglichkeit des persönlichen 1-zu-1 Folgegesprächs

Pitch-Vortrag und Unternehmen des ONLINE PITCH DAYS:

14:00 – 14:20 Uhr

Arnel Meskic, Mediator AG

14:20 – 14:30 Uhr

Umfrage wird gestartet

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Gesellschafter, Entscheider

Führungskräfte

Inhaber

Managing Director

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Live-Übertragung

Kontakt

Mediator AG

Arnel Meskic

Ivana Gundulica 1A

72000 Zenica

+387 63 261 979

arnel@mediatorag.com

http://www.mediatorag.com





