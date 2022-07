Maritime Reisegeschichten von Herbert Schwind

Mit „Vaters ganzem Stolz“ auf Entdeckungsreise

Herbert Schwind, erfolgreicher Unternehmer und Autor von Brillengeschichten, erzählt von seinen Entdeckungsreisen auf dem Mittelmeer mit der Motoryacht „VAGASTO“: von dem Eintauchen in unterschiedliche Kulturen und ihrer Geschichte, von der Freiheit und Unabhängigkeit eines Lebens auf dem Boot, von Begegnungen und kulinarischen Genüssen, zu denen auch eine kompakte Weinkunde der Mittelmeerländer gehört.

Sein Boot trägt den Namen VAGASTO, was so viel bedeutet wie „Vaters ganzer Stolz“ und das ist es in der Tat für den Autor. „Die Sehnsucht nach dem Wasser schlummert unentdeckt in vielen Menschen“, sagt Herbert Schwind. Seine große Sehnsucht war es immer, die Länder und Menschen im Mittelmeerraum kennenzulernen. Die Schiffsreisen mit seiner Frau und seiner Crew führten ihn u. a. zur französischen Riviera, nach Nizza, Monaco, zu den Feriensitzen der High Society.

„Ich hatte also das Glück, dass meine berufliche Tätigkeit und mein Hobby mich inspirierten und sich miteinander verbinden ließen – ohne dass es Einbußen für meine unternehmerische Leistung gab. Woran hing mein Herz letztendlich? Rückblickend betrachtet, waren es neben dem Allerwichtigsten in meinem Leben – meiner Familie – meine Boote.“

„Mit der VAGASTO auf maritimer Entdeckungstour“, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN 978-3-03831-170-6, Herbert Schwind, gebunden, 151 Seiten, 16,80€ / 21,80CHF

