COMELIT – Innovatives Anrufweiterleitungsmodul 1406 ermöglicht smartes Nachrüsten von 2-Draht Videotürsprechanlagen

Vernetzung ganzer Gebäude mit bis zu 50 Wohneinheiten mit nur einem Gateway

„With You Always“ lautet der Slogan des italienischen Designproduzenten für hochwertige und ausgezeichnete Sicherheitstechnik. Eine Verpflichtung, die u.a. in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer und fortschrittlicher Lösungen zum Ausdruck kommt. Die smarte Vernetzungslösung „1406“ für Mehrfamilienhaus-Videotürsprechanlagen stellt dies einmal mehr unter Beweis. Mit nur einem Plug & Play-Gateway lässt sich eine einfache 2-Draht-Mehrfamilienhausanlage in ein smartes System mit Rufweiterleitung an das Smartphone oder Tablet verwandeln. Das Modul unterstützt bis zu 50 Wohnungen und 15 mögliche Nutzer pro Wohnung.

Mit Comelits „1406“ hat nun jeder die Möglichkeit, bequem und jederzeit Rufe von der Videotürstation direkt auf dem eigenen Smartphone zu empfangen, sowie alle weiteren Funktionen der Videotürsprechanlage über die bedienerfreundliche und leicht zu konfigurierende App von unterwegs zu verwalten. Das einzigartige Modul benötigt für den einwandfreien Betrieb lediglich einen Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite.

Bei Anlagen mit mehr als 50 Wohnungen können mehrere Module installiert werden. Comelit schafft mit seiner neuen Lösung eine bahnbrechende Erweiterung für bestehende Technik, die einfach und flächendeckend ein smartes Zuhause für einen großen Personenkreis eröffnet.

Installateure profitieren dabei von einfach zu installierenden Systemen, einer täglichen Beratung, dem telefonischen oder Vor-Ort-Service und der Unterstützung in jeder Arbeitsphase. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen verschreibt sich – natürlich auch beim innovativen Modul „1406“ – höchster Qualität in Funktion und Design sowie dem Versprechen, seinen Kunden permanent nah zur Seite zu stehen.

Der 1956 im norditalienischen Val Seriana gegründete Konzern Comelit Group S.p.A. ist heute ein weltweit operierendes Industrieunternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Video-Türsprech-, Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung, Hausautomation, Zutrittskontrolle, Brandwarn- und Brandmeldeanlagen spezialisiert ist. Bis heute besinnt sich das Unternehmen auf seine starken Wurzeln und bleibt mit seinem Unternehmenshauptsitz seiner Gründungsstätte treu. In seiner globalen Organisationsstruktur unterhält Comelit 10 Auslandsfilialen, 6 Forschungs- und Entwicklungszentren, mehr als 800 Mitarbeiter und eine Handelspräsenz in uber 90 Ländern.

Das Unternehmen verschreibt sich einem Fokus auf Premium Qualität und Funktionalität. Um diesen Standards nachzukommen, investiert Comelit kontinuierlich in seine Mitarbeiter, Technologien und Forschungsarbeit. Ziel ist, durch ansprechende, einfach zu installierende und fortschrittliche Lösungen zu einer besseren, einfacheren und smarteren Qualität des täglichen Lebens beizutragen. Dabei steht neben Premium Produkten auch höchster Anspruch in Kundenservice und Beratungsleistung an oberer Stelle. Ein Versprechen, das sich auch im Slogan „With You. Always.“ abbildet.

Gepaart werden die fortschrittlichen Lösungen mit zeitgemäßem Mailänder Design. In seiner Branche steht das Comelit Symbol für die italienische Kreativität und stilsichere Umsetzung funktionaler Lösungen. Zahlreiche hoch angesehene Auszeichnungen konnte Comelit besonders in den letzten Jahren erobern: Ein Beispiel hierfür ist die Video-Türstation „3on6 Sense“ aus Edelstahl, die 2013 den Red Dot Design Award und im Folgejahr sowohl den Good Design Award als auch den Merlion Award für sich in Anspruch nehmen konnte. Oder im Smart Home Bereich die revolutionäre, multileistungsfähige Einheit „One“, die 2014 mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde.

Mehr zu Comelit: https://www.comelitgroup.com/de-de/

Bildquelle: Comelit Group S.p.A.