Praxis Tipps wie man Pressemitteilungen schreibt, die auch gelesen werden

Immer mehr Unternehmen entdecken Online-Pressemitteilungen als wirksamen Teil ihrer Unternehmenskommunikation mit Kunden. Allerdings erfordert das Erstellen von Pressemeldungen einige Erfahrung.

Forst, 20.07.2022 – Wirkungsvolle Tipps zur Erstellung einer interessanten Pressemeldung

Pressemitteilungen sind ein wirksames Marketinginstrument für Unternehmen, da sie dazu beitragen, das Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen zu wecken, und schnell und einfach an ein breites Publikum verbreitet werden können. Eine gut geschriebene Pressemitteilung kann Ihnen auch helfen, Beziehungen zu Journalisten und anderen Medienvertretern aufzubauen.

Worauf ist beim Schreiben von Pressemitteilungen zu achten

Beim Verfassen von Pressemitteilungen ist es wichtig zu bedenken, dass nicht alle Nachrichten gleich sind. Nur weil etwas passiert ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch Nachrichtenwert hat. Damit Ihre Pressemitteilung wahrgenommen wird, müssen Sie sicherstellen, dass sie Informationen enthält, die aus Sicht eines Journalisten wirklich berichtenswert und für Ihr Publikum von Interesse sind. Wie lässt sich dies feststellen? Hier einige Fragen, die helfen, den Nachrichtenwert einzuschätzen:

– Ist die Pressemitteilung zeitgemäß? Handelt es sich um etwas, das gerade jetzt passiert oder bald passieren wird?

– Ist sie einzigartig? Ist es etwas, das noch nicht behandelt wurde?

– Ist die Meldung relevant? Passt diese Geschichte zum allgemeinen Thema oder zur Botschaft meiner Veranstaltung/ meines Produkts/ meines Unternehmens?

– Ist sie interessant? Wird sich mein Publikum tatsächlich für diese Geschichte interessieren?

Wenn Sie alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, haben Sie wahrscheinlich eine Story mit Nachrichtenwert in der Hand. Nun geht es nur noch darum, eine gut geschriebene Pressemitteilung zu verfassen, die die Aufmerksamkeit der Reporter auf sich zieht und dazu beiträgt, dass Ihre Geschichte veröffentlicht wird. Hier sind einige Tipps zum Verfassen einer guten Pressemitteilung:

– Fassen Sie sich kurz und prägnant. Reporter sind vielbeschäftigte Menschen und haben keine Zeit, lange, umständliche Pressemitteilungen zu lesen. Kommen Sie schnell auf den Punkt und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen (wer, was, wann, wo, warum) im ersten Absatz enthalten sind.

– Schreiben Sie in einem journalistischen Stil. Das bedeutet, dass Sie Pronomen in der dritten Person verwenden (er, sie, sie) und Marketingsprache oder übermäßigen Werbejargon vermeiden sollten.

– Halten Sie sich an die Fakten. Eine Pressemitteilung ist nicht der richtige Ort für Meinungen oder Spekulationen. Halten Sie sich an die Fakten und überlassen Sie den Reportern ihre eigene Interpretation.

– Fügen Sie Zitate ein. Zitate von Experten oder Schlüsselpersonen, die in die Geschichte involviert sind, können wertvolle Einblicke geben und dazu beitragen, Ihre Pressemitteilung interessanter zu machen.

– Verwenden Sie korrekte Grammatik und Rechtschreibung. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Achten Sie darauf, Ihre Pressemitteilung Korrektur zu lesen oder lesen zu lassen, bevor sie an Ihren Presseverteiler versandt wird. Tippfehler und andere Fehler lassen Sie unprofessionell erscheinen, und könnten Ihre Chancen auf eine Berichterstattung schmälern.

– Geben Sie Kontaktinformationen an. Stellen Sie sicher, dass Sie am Ende der Pressemitteilung Ihren Namen, Titel, Firmennamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website-URL angeben, damit sich die Journalisten bei Fragen leicht mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, sind Sie auf dem besten Weg, eine gute Pressemitteilung zu schreiben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Benötigen Sie Hilfe? Dann sprechen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns per Mail an vogel@pressemann.com oder telefonisch unter Tel: 07251- 3227729.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

