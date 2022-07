Parasoft im IDC MarketScape-Bericht ausgezeichnet

Leader in Worldwide Cloud Testing

Continuous Quality Platform anerkannt für tiefgreifende API- und Integrationstests einschließlich Service Virtualisierung

Monrovia (USA)/Berlin – 13. Juli 2022 – Parasoft, seit über 35 Jahren ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, wird von IDC MarketScape in seinem „Worldwide Cloud Testing 2022 Vendor Assessment – Empowering Business Velocity“ (Doc # US47097221, März 2022) als Leader klassifiziert. In diesem Report evaluierte IDC 24 Anbieter von SaaS für Cloud Testing und automatisierte Softwarequalität (ASQ). Die Auswahl der Anbieter basiert auf den ASQ-Cloud-Fähigkeiten und -Strategie ihrer Produkte, dem Umsatzanteil sowie der Alleinstellung und den Kapazitäten in diesem aufstrebenden Markt. Parasoft wurde für sein technologisches Fundament im Bereich Testen, seine weitreichenden Fähigkeiten im ASQ-Bereich und seinen vorbildlichen Kundensupport ausgezeichnet. Detaillierte Informationen über die Vorteile und Wachstumsfaktoren für Cloud-Tests und Details zu Parasofts IDC MarketScape-Einstufung als Leader, stehen hier als Download bereit.

Laut dem Worldwide Cloud Testing 2022 Report „liegen die Stärken von Parasoft in der Tiefe seiner Funktionalität für die abgedeckten ASQ-Bereiche – insbesondere für API-Tests und Integrationstests und Service-Virtualisierung – sowie in der Breite seiner Fähigkeiten, die von Laufzeit- und statischer Analyse bis hin zu funktionalen, Unit- und gezielten Test- und Validierungslösungen reichen, um die Anforderungen von Entwicklern und Testern zu unterstützen.“

Die Continuous Quality Platform von Parasoft verringert den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung von sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alle Bereiche von tiefgreifender Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Code-Abdeckung in die Lieferpipeline integriert.

Kunden wie ING Mortgages, Bank of America, WoodmenLife, RBC, Sabre, Caesars Entertainment, Comcast und viele mehr setzen auf Parasoft, wenn es um den Erfolg ihrer Software geht. Diese Top-Unternehmen arbeiten mit Parasoft zusammen, um die Komplexität und den technischen Aufwand im Zusammenhang mit Cloud-Tests zu reduzieren.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir im IDC MarketScape für Cloud Testing als Leader ausgezeichnet wurden. Unsere Technologie wurde von unserem eigenen Team von Softwareentwicklern von Grund auf mit tief verflochtenen Funktionen über eine breite Palette von Tools entwickelt, die die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Wir werden weiterhin in unsere innovative ASQ-Lösung investieren, damit unsere Kunden ihre Anwendungen zuverlässig bereitstellen können“, so Elizabeth Kolawa, Chief Executive Officer bei Parasoft.

Unternehmen auf der ganzen Welt müssen ihren Endbenutzern ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten, um ihr Geschäft zu erhalten und auszubauen. Mit Parasoft können sie Web- und Cloud-Anwendungen einfacher und gründlicher testen, um die hohen Erwartungen zu erfüllen und ihre internen geschäftlichen und technischen Ziele zu erreichen.

Hier geht es zum kostenfreien Auszug aus dem IDC-Report: https://software.parasoft.com/idc-marketscape-2022-download/

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt.

IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

