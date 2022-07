Beste Bezirke für Immobilieninvestitionen

Was muss man wissen?

Einer der größten Vorteile des Kaufs von Immobilien in verschiedenen Gebieten Dubais ist, dass die Wirtschaft der Stadt in einem guten Tempo wächst, ebenso wie das Bevölkerungswachstum selbst. Seit 2002 hat sich Dubai mit seinen Eigentumsgebieten zu einem Zentrum für ausländische Investoren entwickelt.

Die meisten der aufgeführten Gebiete in Dubai verfügen sowohl über Wohn- als auch über Gewerbeimmobilien. Die Kosten für den Erwerb von Immobilien in Dubai sind niedriger als in den meisten anderen Großstädten der Welt und bringen im Durchschnitt höhere Mieteinnahmen ein.

Der wichtigste Faktor, der das Wachstum des Immobilienmarktes in Dubai bestimmt, ist das Steuersystem, die Qualität und das Tempo der Bauarbeiten sowie die Nachfrage von Investoren, die in der Region ein Unternehmen gründen wollen.

Die Wahl der besten Orte für Immobilieninvestitionen in Dubai ist einer der wichtigsten Faktoren für Immobilieninvestitionen, um eine hohe Rendite in den VAE zu erzielen.

Einige Investoren wählen Palm Jumeirah, Business Bay und Dubai Marina, um ihr Geld in Immobilien in Dubai anzulegen. Es gibt viele andere Top-Investitionsgebiete in Dubai, die erstklassige Annehmlichkeiten für ein Leben auf hohem Niveau bieten.

Trotz der Tatsache, dass die Mietrendite laut Property Monitor um unbedeutende 0,20 % gesunken ist, kann man immer noch von einer attraktiven Mietrendite von durchschnittlich 6,23 % profitieren.

Palm Jumeirah

Wohnungen – Durchschnittlicher ROI: 5.8%

Villen – Durchschnittlicher ROI: 3.4%

Palm Jumeirah ist mit einer Fläche von 5,72 Quadratkilometern das größte Projekt. Es ist in Form einer Palme angelegt, deren 16 Zweige von Küstenhäusern und privaten Villen gesäumt werden, die mehr als 60.000 Einwohner beherbergen können.

Die Insel beherbergt zahlreiche Hotels, Wolkenkratzer, Einkaufs- und Unterhaltungszentren, Beach Clubs und Resorts. Mehr als 80 Restaurants, Cafés und andere Attraktionen in der Pointe, die sich entlang der Uferpromenade auf der Palm befindet.

Immobilien Palm Jumeirah

Dubai Marina

Wohnungen – Durchschnittlicher ROI: 6.5%

Der Stadtteil Dubai Marina ist mehr als 3 km lang und von einer breiten Fußgängerzone, dem Dubai Marina Walk, umgeben. Entlang der landschaftlich gestalteten Promenade befinden sich zahlreiche Cafés und Restaurants mit erstklassigen Einrichtungen.

Dubai Marina ist das am dichtesten besiedelte Gebiet des Landes mit einer dynamischen Gemeinschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Hier gibt es 200 Wolkenkratzer, darunter das höchste Wohngebäude der Welt.

Immobilien Dubai Marina

Arabian Ranches

Villen – Durchschnittlicher ROI: 5.5%

Arabian Ranches von Emaar Properties ist eine Vorstadtgemeinde in der Nähe des Burj Khalifa. Immobilieninvestoren bevorzugen die Arabian Ranches aufgrund der Langlebigkeit von Off-Plan-Projekten und der hohen Nachfrage auf dem Sekundärmarkt.

Die Arabian Ranches Area besteht aus drei Wohngemeinschaften. Es verfügt über alle notwendigen Annehmlichkeiten: einen Supermarkt, 20 Geschäfte, ein Reisebüro, Apotheken, Cafés, Bars und Restaurants, SPA und Schönheitssalons sowie ein eigenes medizinisches Zentrum, eine Moschee und ein Gemeindezentrum.

Downtown Dubai

Wohnungen – Durchschnittlicher ROI: 5.4%

Downtown Dubai oder das Stadtzentrum von Dubai ist ein riesiges Wohn- und Geschäftsviertel im Norden von Dubai, das eine Fläche von 2 Quadratkilometern einnimmt.

Hier befinden sich einige der berühmtesten Attraktionen Dubais, darunter der Burj Khalifa, die Dubai Mall, die Dubai Fountain und die Dubai Opera.

Die Wohnungen in Downtown Dubai sind Hochhäuser, die einen hohen Lebensstandard bieten. Das Burj Khalifa beherbergt kommerzielle Büroflächen, ein Armani-Hotel mit 160 Zimmern und 90 Wohngeschosse.

Immobilien Downtown

Jumeirah Village Circle

Wohnungen – Durchschnittlicher ROI: 7.4%

Jumeirah Village Circle (JVC) liegt strategisch und sorgfältig im Herzen des neuen Dubai, jedoch abseits des Trubels der Stadt.

Der Jumeirah Village Circle ist ideal für jene Bewohner, die einen luxuriösen Lebensstil in einer friedlichen Umgebung suchen, in der sich das Leben mit der Familie ohne Stress genießen lässt.

Die Gemeinde umfasst mehr als 2.000 weitläufige Luxusvillen und exklusive Stadthäuser, die alle in einem ruhigen Dorf liegen.

Business Bay

Wohnungen Durchschnittlicher ROI: 6.0%

Obwohl sich die Business Bay teilweise noch im Bau befindet, wird sie von Investoren als die Investition der Zukunft angesehen.

Bekannt für seine Gewerbe- und Wohngebiete, ist Business Bay sehr beliebt bei Firmenmitarbeitern und ausländischen Bürgern, die zum Arbeiten und Gründen nach Dubai kommen.

Ob zur Eigennutzung oder als Mietobjekt, eine Investition in Dubais Business Bay ist in jedem Fall rentabel.

Immobilien Buisness Bay

Schlussfolgerung

Trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Weltwirtschaft und das Wohlergehen der Bevölkerung bleibt die Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate sicher und stabil, da die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate alle notwendigen Präventivmaßnahmen ergriffen hat, um eine Ausbreitung der Coronavirus-Infektion zu verhindern, sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung und der Wirtschaft des Landes.

Auf diese Weise ist es nicht nur gelungen, die Verluste zu minimieren, sondern auch die wirtschaftliche Lage stabil und auf einem Niveau zu halten, das nicht niedriger ist als vor der COVID-19-Pandemie.

Der Immobiliensektor in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach wie vor stabil genug, und die Gesamtkosten der Transaktionen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar gestiegen, und die Eigentumsflächen sind für Kauf, Miete und Investitionen gefragt.

Der Immobilienmarkt in Dubai ist nach wie vor attraktiv für den Kauf und die Investition, insbesondere mit gut integrierten Gemeinden wie Dubai Marina, Arabian Ranches und Palm Jumeirah mit gehobenen Einrichtungen und renommierten Entwicklern dahinter.

