Full Service zur rentablen Immobilien-Anlage mit Investment-Bauer

Florian Bauer bietet das All-in-One-Paket aus einer Hand. Seine Kunden danken es ihm.

In unsicheren Zeiten ist die Sachwertanlage wichtiger denn je. Die Immobilie ist dabei, das beliebteste und vielleicht auch sicherste Investment. Die Nachfrage nach vermieteten Wohnimmobilien als inflationsgeschützte Kapitalanlage ist in den letzten Monaten weiter gestiegen. Doch nicht jedes Objekt passt. Wer sich die richtige Wohnung für seinen Vermögensaufbau und seine Vorsorge kaufen will, braucht professionelle Beratung und Begleitung. Investment-Bauer aus Köln hilft Privatinvestoren bundesweit bei Auswahl, Erwerb und Bewirtschaftung – transparent, individuell und fair.

Es ist kein Geheimnis: Vermietete Immobilien sind inflationssichere Wertanlagen, die passives Einkommen generieren. Daher eignet sich der Immobilienkauf für fast jeden Privatanleger. Doch nicht jedes Objekt passt zu jedem Käufer, denn jeder Mensch bringt unterschiedliche Voraussetzungen und Investment-Ziele mit in die Immobiliensuche. Daher sollten sich Kapitalanleger zunächst über ihre genauen Absichten, die hinter dem Kauf stehen, klar werden. Was genau ist das Ziel? Welchen Stellenwert soll die Immobilie im gesamten Anlage-Konzept haben? Was sind die Erwartungen, welche Bedenken gibt es?

Wer mit Antworten auf diese Fragen in die Objektsuche und den Kaufprozess startet, hat wesentlich bessere Aussichten auf langfristigen Erfolg. Bei der reinen Objektsuche und der Vermittlung helfen Makler; bei der Klärung der genannten Fragen hilft eher eine Anlageberatung. Für private Immobilien-Investoren wäre die Verbindung von Makler- und Beratungsunternehmen also mehr als wünschenswert. Genau diese Kombination bietet Investment-Bauer mit Sitz in Köln. Firmengründer Florian Bauer und sein zehnköpfiges Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern genau die Objekte zu vermitteln, die in ihren individuellen Vermögensaufbau-Plan passen. Dafür wird in einem ersten Schritt der konkrete Bedarf ermittelt und der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen die Investition stattfinden soll.

Investment-Bauer ist spezialisiert auf Wohnimmobilien, vor allem Wohnungen und Mehrfamilienhäuser im gesamten Bundesgebiet. Die Objekte durchlaufen einen strengen Test im Hinblick auf ihr Renditepotenzial. Nur solche Immobilien werden ausgewählt, die ein rentables Verhältnis von Kaufpreis zu Mieteinnahmen aufweisen. Dabei setzt Investment-Bauer ausschließlich auf Off-Market-Immobilien, also auf Objekte, die nicht auf Online-Portalen oder anderen öffentlichen Schauplätzen angeboten werden. Das Team des Kölner Investmenthauses unterstützt seine Kunden auch bei der Planung einer passenden Finanzierung. Darüber hinaus – und das ist für viele Anleger besonders attraktiv – organisiert Investment-Bauer auch die komplette Verwaltung inklusive (Neu-)Vermietung, Vertretung bei der Eigentümerversammlung, Übernahme der Nebenkostenabrechnung und des Hausmeister-Services.

Bereits im Vorfeld der Neuvermietung prüft der Kölner Spezialist auch die Möglichkeiten für eine Mietanpassung. Kleinere Maßnahmen zur Aufbereitung der Immobilie werden dabei ebenso eingesetzt wie das sogenannte Home Staging, das die Immobilie bei Besichtigungen im besten Licht erscheinen lässt – und damit die Chancen auf eine bessere Vermietung erhöht. Dieser Full Service entlastet die Eigentümer von allen Aufgaben rund um die Immobilie. Dabei ist es allen Teammitgliedern von Investment-Bauer ein Anliegen, ihre Kunden von Anfang an über alle anfallenden Kosten völlige Transparenz zu garantieren. Diese Kosten gehen bereits in die anfängliche Beratung zum individuellen Anlage-Konzept ein, sodass immer Klarheit über die tatsächliche Rendite herrscht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



