Ab in die Schule: zahngesunde Schultüte für ABC-Schützen

Ob selbstgebastelt oder gekauft: In die Schultüte kommt ein bunter Mix aus Dingen, die Kindern Freude bereiten. Aber Vorsicht: Lieber einige wenige ausgewählte Süßigkeiten statt zu viel Zucker!

Auch von vorab gefüllten Schultüten, die Eltern fix und fertig kaufen können, ist abzuraten. Sie enthalten meist viele ungesunde Süßigkeiten und Spielwaren, deren Qualität unklar ist. Klar zu empfehlen ist Nützliches für Schulalltag oder Freizeit. Die proDente Checkliste liefert viele Ideen, über die sich ABC-Schützen garantiert freuen.

„Die Checkliste für eine zahngesunde Schultüte enthält viele Tipps mit Alternativen zu klassischen Süßigkeiten“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. „Je nach Interessen ihres Kindes können sich Eltern aus fünf unterschiedlichen Kategorien Anregungen holen.“

Nur ausgewählte Süßigkeiten in die Tüte

Kinder lieben Süßes und es ist nichts dagegen einzuwenden, ihnen den Einstieg in den Ernst des Lebens mit einer gut gefüllten Schultüte zu versüßen. Eltern sollten jedoch bewusst auswählen, welche Dinge sie in der Schultüte schenken möchten. Denn der in herkömmlichen Süßigkeiten enthaltene Zucker ist Nährstoff für Bakterien und kann so Zahnkaries verursachen. Daher entweder nur eine gute Handvoll der Lieblingssüßigkeiten des Kindes in die Schultüte legen oder als zahnfreundliche Alternative auf zuckerfreie Produkte zurückgreifen. Diese sind mit dem Siegel „Zahnmännchen“ gekennzeichnet. Den Inhalt der Zutatenliste anzuschauen, lohnt in jedem Fall!

Gesunde Zähne: kostenfreie Kinderbücher bei proDente

Auch ideal für die zahngesunde Schultüte: Die beiden altersgerecht illustrierten Kinderbücher der Initiative proDente rund um gesunde Zähne. proDente wendet sich mit diesen Büchern bewusst an Kinder im Grundschulalter. Denn Zähne ohne Karies sind für eine gesunde Entwicklung von Kindern ungeheuer wichtig. Milchzähne und die bleibenden Zähne haben eine wesentliche Funktion beim Sprechen und um gesund zu essen. Das Wissen über gesunde Zähne und Zähneputzen ist dafür zentral. Interessierte können die Kinderbücher für die zahngesunde Schultüte kostenfrei bei proDente bestellen: https://www.prodente.de/zaehne/informationen/kinderbuecher.html

