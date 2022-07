Sperbys Musikplantage – Neue Angebote für Promotion und Bemusterung

Der Service für Künstler hat neue Angbote zu bieten

Künstlerpromotion-Angebot

Die Preise sind Endpreise,

da meine Firma als Kleinunternehmen keine Umsatzsteuer vereinnahmen muss.

WICHTIG:

Ich benötige das Lied/die Lieder als MP 3 in 320 kbits. Das Cover ca. 1300×1300 Pixel. Dazu einen aussagefähigen Pressetext. Der muss enthalten: Label und Labelcode, Texter und Komponist, ISRC und VÖ-Datum. Bei Alben sollten die Songdaten extra mitgeschickt werden. BITTE wenn es geht alles in Word/PDF und ohne Logos, Bilder und anderer Schnörkel. Ich brauche nur den reinen Text.

Online-Promotion:

Es wird der Pressetext in etwas über 120 Presseportale eingestellt. Dann per Mail werden die Unterlagen an 30 Online-Musikplattformen gemailt, sowie an 103 Printmedien.

Dazu gibt es einen Promotion-Link der in ca. 90 Facebook-Gruppen/Seiten gepostet wird. Es erfolgt noch eine Kleinbemusterung an 99 Webradios.

Es gibt eine Auswahl an Presselinks und FB-Gruppen als Arbeitsbelege.

Preis: 60 Euro

Webpromotion-und Bemusterung:

Es werden ca. 970 WebRadios und lokale UKW-Sender, sowie 165 DJs per Mail bemustert.

Hier ist auch das obige Angebot der Online-Promotion inklusive und mit dabei.

Es gibt hier Listen mit einer Auswahl an Webradios, UKW-Sender und DJs.

Preis: 85 Euro

Promotion- und Bemusterungspaket:

Hier bemustern wir die großen TV-Shows in Deutschland, sowie alle großen öffentlich-rechtl. und privaten Radiosendern für Schlager und andere deutsch gesungene Songs per Mail aktiv.

Aber auch die Radiostationen in Österreich, Schweiz, Südtirol, Belgien und Niederlande. Die reine Online-Promotion und Webpromotion- und Bemusterung sind hier inklusive/ mit dabei.

Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte und 1555 Kontakte zu Online- und Printmedien!!

Neben den Arbeitsbelegen gibt es noch zusätzlich Listen mit den deutschen und ausländischen Sendern.

Preis: 120 Euro

MPN/ Musik-Promotion

Über diese Online-Plattform bemustern wir alle großen privaten und öffentlich-rechtl. Radiosender in Deutschland. Dazu gehört auch das ARD-Archiv, sowie die Fernsehredakteure von ARD und ZDF.

Dann jede Menge Webradios und Lokalsender

Auch eine große Anzahl von Printmedien und Veranstaltern hat sich hier registriert.

(Dieses tool ist eine passive Bemusterungsform, wo sich die Redakteure den Song selber runter laden müssen, wenn sie das MPN durchsucht haben. Sperbys Musikplantage bemustert direkt aktiv.)

Das Lied wird hier als WAV benötigt Hier ist auch die EAN nötig.

Ansonsten die Unterlagen wie oben beschrieben!

Zeitraum: 3 Monate für 140 Euro/Single; Album 165 Euro

MPN und Amazon:

Es besteht die Möglichkeit via MPN Ihr Lied auch bei Amazon zum Verkauf zu platzieren.

Preis für MPN & Amazon – 165 Euro/ Single und 195 Euro/ Album

Videobemusterung

Hier werden alle relevanten Musiksender per Mail mit Ihren Musikvideo bestückt. Das Sind Sender wie Goldstar TV, Gute Laune TV, Alpenwelle TV aus der Schweiz und SchlagerTV aus den Niederlanden. Sender aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg und Slowenien.

Die Clips dürfen keine Einblendungen wie den Künstlernamen oder Logoenthalten. Sie müssen qualitativ hochwertig sein, also nicht nur 50 oder 60 MB groß sein.

Preis: 35 Euro

Apresski Lounge:

Über dieses Toll werden etwas über 450 DJs and DJanes bemustert.

Die DJs legen in Diskotheken, Clubs und bei diversen Veranstaltungen auf.

Die Songs werden auch im eigenen Apresski Longe Radio gespielt und kommen in drei Hitparaden/Charts hinein. Je nach Genre und Beat.

Die Songs haben bei guter Chartplatzierung auch die Chance in die ASL-Spotify-Playlist zu kommen.

Sperbys Musikplantage ist Bemusterungspartner!

Preis: 65 Euro

Bei Fragen – einfach mailen oder anrufen!

Mit vielen musikalischen Grüßen aus der Currywurststadt Berlin

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Künstler- und Promotion-Service

Weisestraße 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon: 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

www.sperbys-musikplantage.de

