S-Management Services und AKDB schnüren Komplettpaket für die OZG-Umsetzung

Rund 200 Formularanwendungen der S-Management Services ergänzen das komXformularcenter der AKDB. Damit können Kommunen und Landkreise ihren OZG-Bedarf decken. Die Rundum-sorglos-Lösung aus einer Hand setzt auf zukunftssichere Technik.

Stuttgart, 19.07.2022 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services, Expertin für Formularmanagement, kooperiert mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Diese bietet über ihr Tochterunternehmen akdb.digitalfabriX Kunden ihrer Webformularlösung „komXformular-center“ alle für die OZG-Umsetzung notwendigen Online-Formulare als Full-Service. Das ergänzende „Plus-Paket“ mit Formularen der S-Management Services erweitert nun das Angebot um rund 200 OZG-relevante Webformulare.

Mit dem komXformularcenter lässt sich das kommunale Angebot an Online-Diensten schnell und einfach ausbauen. Hunderte Kommunen und Landkreise in Bayern nutzen es bereits als Basis für die benutzerfreundliche Digitalisierung von Verwaltungsleistungen.

Der umfangreiche Formularkatalog ermöglicht eine schnelle und qualitätsgesicherte OZG-Umsetzung – mit dem Vorteil für die Verwaltungen, kein eigenes Personal bei der Umsetzung der Online-Formulare einbinden zu müssen. Als Full-Service stellt die S-Management Services gemeinsam mit den Verlagen Kohlhammer sowie Boorberg sicher, dass die Formularanwendungen stets aktuell sind. Eventuell notwendige Änderungen gebuchter Formulare durch gesetzliche oder verwaltungsrechtliche Vorgaben werden termingerecht bereitgestellt.

„Das Angebot der S-Management Services war für uns eine optimale Ergänzung, um unseren Kunden schnell eine vollständige Abdeckung der geforderten OZG-Dienste zu ermöglichen. Gleichzeitig stärken wir durch die Partnerschaft die Nutzung von Synergien, Best Practices und Standards“, sagt Thomas Schweizer, Leiter Abteilung Kommunale Lösungen und COO bei der akdb.digitalfabriX GmbH. „Die Expertise der S-Management Services im Bereich Public Forms und bei der OZG-Thematik sowie ihre enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Kohlhammer, Boorberg und cit haben uns überzeugt.“

„Die Kunden der AKDB profitieren durch die Kooperation mit uns vom Zugriff auf den größten Katalog an Full-Service-Formularen im Kontext des OZG. Die hohe Kompetenz in der Digitalisierung der Verwaltung und ihre starke Marktdurchdringung machen die AKDB für uns zu einem bevorzugten Partner, mit dem wir Synergien zugunsten unserer gemeinsamen Kunden schaffen“, ergänzt Peter Höcherl, Abteilungsleiter Forms Development Public bei der S-Management Services GmbH.

Die S-Management Services GmbH hat sich als Komplettanbieterin auf die Konzeption, die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung zukunftsfähiger Lösungen im Bereich Dokumenten- und Informationsmanagement spezialisiert. Mit viel Technik, Fachwissen und mehr als 85 Jahren Erfahrung in der Erstellung von Formularen pflegt die S-Management Services mehr als 1.500 Formulare – zahlreiche davon als Online-Variante. Pro Jahr werden mehr als 1.000 Aktualisierungen bereitgestellt und die Online-Formulare über 380 Millionen Mal genutzt. Als spezialisiertes Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags (DSV) stellt sie für mehr als 370 Sparkassen und Landesbanken elektronische Formulare zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Kohlhammer Unternehmensgruppe und dem Technologieanbieter cit bietet S-Management Services Kommunalverwaltungen und Landesbehörden einen breiten Katalog an Online-Formularen für das Onlinezugangsgesetz (OZG) und andere E-Government-Vorhaben als Full-Service an. www.s-management-services.de

