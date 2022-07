Finisage in Großmehring bei Ingolstadt

Finissage zur Kunstausstellung „Blind Date“

Sonntag, 24.07.2022, von 14 -16 Uhr

Novita Seniorenzentrum Großmehring

Köschinger Str. 22, 85098 Großmehring

„Blind Date“ ist eine Kunstausstellung, bei der auch sehbehinderte und blinde Menschen willkommen sind. Mit einer Finissage feiern nun Veranstalter, Künstlerin, Besucher und Gäste den Erfolg der Ausstellung in Großmehring.

Wurde Ihnen schon einmal ein Bild von einem blinden Menschen empfohlen? Das kann Ihnen jetzt in Großmehring durchaus passieren. „Blind Date“ ein Kunstprojekt von Christa Jäger-Schrödl wird seit dem 22.10.2021 im Novita Seniorenzentrum Großmehring gezeigt. Das Interesse an der Ausstellung, bei der man die Gemälde explizit berühren darf, war bei Sehenden und Sehbehinderten überaus groß. Einige der Kunstwerke sind in Blindenschrift erklärt.

„Im Rahmen unserer Veranstaltungen, wie etwa dem Tag der offenen Tür und dem Sommerfest, waren die Führungen durch die Kunstausstellung ein besonderes Highlight“, erklärt Einrichtungsleiterin Anke Thiede. „Jetzt ist die letzte Gelegenheit die besonderen Werke und die Künstlerin zu sehen. Mit der Finissage am 24.07.2022 endet unsere erste große und sicher nicht die letzte Kunstausstellung hier im Haus.“ Die kraftvolle Farbenflut der Bilder von Christa Jäger-Schrödl bereichert die gemütliche Atmosphäre hier im Novita.

Wie kommt man aber auf die Idee, Gemälde auch für sehbehinderte und blinde Menschen zu gestalten?

Die Idee kam der Künstlerin auf einer Vernissage im oberbayrischen Erding. Ein Gast hatte einen blinden jungen Mann mitgebracht, der von den Strukturen der Bilder hörte und sie fragte, ob er eines davon auch mit den Fingern ansehen dürfe. „Seine Fingerspitzen tasteten über die mit Farbschichten entstandenen Oberflächen und lächelnd fand er die Bildhöhepunkte“, erzählt Christa Jäger-Schrödl. „Das hat mich so begeistert, dass ich mich entschloss mehr spezielle Bilder für sehbehinderte Menschen zu schaffen. So war die Idee einer barrierefreien Kunstausstellung geboren.“

Schon seit vielen Jahren zeigt Christa Jäger-Schrödl ihre außergewöhnlichen Werke auf Ausstellungen und im Internet. Die PR-Frau findet in dieser künstlerischen Arbeit Ausgleich zum Stressabbau. Ihre Bilder, die man größtenteils als Collagen bezeichnen könnte, werden durch Strukturen und einem ungewöhnlichen Material-Mix geprägt. Ihre abstrakten Werke haben somit immer etwas Gegenständliches, was vielen Betrachtern den Zugang vereinfacht. Farbschichten und kräftige Farbtöne verleihen ihnen eine erstaunliche Tiefe. Für Fantasie und individuelle Assoziation bleibt viel Raum und die spannenden Oberflächen reizen auch Sehende zum Berühren.

Lassen Sie sich die Finissage am 24.07.2022 zwischen 14 und 16 Uhr nicht entgehen. Eine sehr besondere Ausstellung erwartet Sie im gemütlichen Ambiente des Novita Seniorenzentrum Großmehring.

Einen ersten Eindruck von den Kunstwerken erhält man auf der Atelier-Homepage: www.atelier-cj.de

Kurzinfo zu atelier-cj:

Schon seit vielen Jahren zeigt die fränkische Künstlerin Christa Jäger-Schrödl ihre großformatigen Werke auf Ausstellungen und im Internet. Die grafische Begabung wurde bereits im Kindesalter und später nicht nur durch den Kunstpädagogen Clemens Schletterer gefördert. Nach der FOS Gestaltung übte sie sich während des Architekturstudiums im Abstrahieren. Einige Jahre später entwickelte sie in einer Werbeagentur mit unterschiedlichsten Farben, Lacken und Materialien ihre ganz eigene Technik. Heute braucht die PR-Frau die künstlerische Arbeit zum Ausgleich und Stressabbau. In ihren Bildern, die man größtenteils als Collagen bezeichnen könnte, prägen Strukturen die Bildhöhepunkte. Das verleiht ihnen eine erstaunliche Tiefe, die man auch erfühlen kann.

Auf Anregung des ehemaligen Bezirkstagspräsidenten Richard Bartsch startete die Ausstellung „Blind Date“ 2016 im bbs Nürnberg, einem Bildungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen – und der Erfolg sprach für sich. Wie schön, wenn es einmal nicht heißt: „Berühren verboten!“ Die Ausstellung hat sich seither immer wieder ganz neu aufgestellt und ist durch Bayern gewandert. Mehr Infos dazu unter: www.atelier-cj.de



