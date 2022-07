Die Communikom GmbH wächst

Die Communikom GmbH ist seit 22 Jahren im Kommunikationsmarketing tätig und wächst stetig.

Die Communikom GmbH ist seit 22 Jahren im Kommunikationsmarketing tätig und wächst stetig. Um der erhöhten Nachfrage nach hochwertigem Telemarketing gerecht zu werden, eröffnet die Communikom GmbH einen weiteren Standort in Wiesbaden.

Die Communikom GmbH unterstützt Unternehmen in ganz Deutschland beim Telemarketing.

Das 1998 gegründete Unternehmen setzt seit Anfang an auf Premium-Qualität auf allen Ebenen. Dieser Ansatz überzeugt, sodass immer mehr Kunden im Bereich Dialogmarketing auf die Communikom GmbH vertrauen.

Weiterer Unternehmensstandort in Wiesbaden

Im Zuge der Vergrößerung eröffnet die Communikom GmbH einen weiteren Sitz in Wiesbaden.

Um die zunehmende Anzahl Kunden und Auftraggeber regional und überregional betreuen zu können, wurden die Dialogagentur ausgebaut.

Gemeinsam mit dem Büro in Mainz hat die Communikom GmbH nun zwei attraktive Standorte im Herzen von Deutschland.

Von dort aus erreicht sie über verschiedene Kommunikationswege ihre Kunde und Auftraggeber in ganz Deutschland.

Um die hohe Qualität ihres Dienstleistungsangebotes, Kommunikation und Telemarketing, zu wahren, legt das Unternehmen sehr viel Wert auf Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung.

Zufriedenheit am Arbeitsplatz

So ist es dem Unternehmen wichtig, dass sich die Mitarbeiter in der Arbeitsumgebung wohl fühlen und zufrieden sind.

Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist etwas, das wir alle anstreben sollten, da die Arbeit eine entscheidende Rolle für unser allgemeines Glück und Wohlbefinden spielt, so der Geschäftsführer der Communikom GmbH. Dass die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen auch für das Unternehmen wichtig ist, bestätigt auch die Studie von Robertson Cooper Limited mit rund 3.200 Mitarbeitern, die u.a ergab, dass zufriedene MitarbeiterInnen motivierter, sicherer und produktiver sind( https://blog.benify.de/warum-zufriedene-mitarbeiter-gut-fuer-ihr-unternehmen-sind).

Zudem zeigte die Gallup-Forschung eine 41%ige Verringerung der Fehlzeiten auf. Zufriedene Mitarbeiter haben keine Angst vor dem Montag, weil ihnen das, was sie tun, gefällt. Sie genießen die sozialen Interaktionen, sie genießen es, Werte zu schaffen und Teil des Unternehmenserfolgs zu sein.

Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit bedeutet auch eine höhere Mitarbeiterbindung. Da die Rekrutierung und Qualifizierung neuer MitarbeiterInnen immer einen hohen Zeit- und Kostenfaktor nach sich zieht, ist allein deshalb der Wohlfühlfaktor der MitarbeiterInnen ein wichtiger Faktor bei der Communikom GmbH, insbesondere bei dem stetigen Wachstum. Das eine bedingt sozusagen das andere: Unternehmenswachstum bedarf qualitativ hochwertiger, zufriedner MitarbeiteInnen und umgekehrt.

Um das zu garantieren, legt die Communikom GmbH beispielsweise auch Wert auf schöne und moderne Räumlichkeiten, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Die hohe Qualität der Dienstleistung ist das Resultat einer entsprechenden Förderung der MitarbeiterInnen.

Werte & Persönlichkeit der Communikom GmbH

Motivierte, freundliche und kompetente MitarbeiterInnen machen schließlich auch die Persönlichkeit der Communikom GmbH aus.

Sie vermitteln die Werte des Unternehmens und sind deren Sprachrohr.

Diese Werte verliert die Communikom GmbH trotz stetigem Wachstum nie aus den Augen. Sie bilden das Fundament des Unternehmens.

Teamarbeit, Respekt, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit und Professionalität sind die Basis.

Auf dieser baut jedes Gespräch auf. Sowohl die internen Gespräche zwischen den MitarbeiterInnen, als auch die externen Gespräche zwischen der Communikom GmbH und ihren Auftraggebern sowie den Kunden.

Dass die MitarbeiterInnen genauso respektvoll und freundlich behandelt werden wie die eigenen Kunden, ist ein weiterer Grundsatz, der Dialogagentur.

Dank dieser Werte und Grundsätze bietet die Communikom GmbH einen erstklassigen Service, der überdurchschnittliche Ergebnisse zur Folge hat.

Damit die Communikom GmbH sich weiterentwickeln und wachsen kann, sucht sie Mitarbeiter, die diese Werte nach außen tragen.

Diese sollten kommunikativ, wissbegierig und Pflichtbewusstsein. Schließlich ist jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin ein Baustein des Erfolgs.

Der Communikom GmbH ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen sich mit der Arbeit zufrieden sind und genügend Raum haben, sich frei zu entfalten.

Deswegen bietet sie Ihnen flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen über verschiedene Karrierestufen.

So wachsen die MitarbeiterInnen und die Communikom GmbH gemeinsam.

Die Communikom GmbH ist der richtige Ansprechpartner im Bereich Telekommunikation.

Sie unterstützt namhafte Firmen in den Bereichen des In- und Outbounds, sowie im Backoffice und legt viel Wert auf Leistungsstärke sowie Kundenzufriedenheit.

Diese Werte erzielt die Dialogagentur mithilfe spezialisierter Mitarbeiter und einer jahrelangen Erfahrung von fast 22 Jahren.

Während diesen zwei Jahrzehnten, spezialisierte sich das Unternehmen auf 9 verschiedene Branchen, wie zum Beispiel auf die Automobilindustrie und die Energiewirtschaft.

Kontakt

Communikom GmbH

Malick Eisenblätter

Große Bleiche 15

55116 Mainz

+49 – (0) 6131 58 67 100

+49 – (0) 6131 58 67 200

info@communikom.de

http://www.communikom.de