Der PRINTAS 5-Monatskalender im Körper eines 3-Monatskalenders

Ausgefallen und ungewöhnlich: der 5-Monatskalender im Format eines 3 Monatskalenders

Mit guter Planung ist einer der wichtigsten Schritte zum Erfolg schon gemacht. Der 3-Monatskalender von PRINTAS unterstützt Sie im eigenen Betrieb und ist darüber hinaus ein wertvolles Marketinginstrument. Wer individuelle Monatskalender als Werbemittel einsetzt, zeigt Kunden und Geschäftspartnern: Wir denken mit und verschenken Werbeartikel, die tatsächlich gebraucht werden. Mit einem 3-Monatskalender sind Sie auf der sicheren Seite.

Wer in der Größe eines 3-Monatskalenders noch mehr Terminübersicht zur Planung benötigt und seine Kunden und Geschäftspartner damit überraschen will, der ist mit dem 5-Monatskalender QUINTAS im M-Format oder QUNITAS Super M-Format bestens versorgt. Er ist so kompakt wie ein 3-Monatskalender und bietet fünf Monate im Überblick.

Umfangreiche Auswahl an 3-Monatskalendern mit 5 -Monatskalender Funktion

Der renommierte Kalenderverlag PRINTAS bietet den 3-Monatskalender so wie den 5-Monatskalender in mehreren Varianten an. Der Kalender für drei Monate sowie für fünf Monate gilt als absoluter Klassiker unter den Bürokalendern. Er bietet im Kopf und in den Zwischenzeilen reichlich Platz für eine individuelle Gestaltung und Werbeeindrucke. Wer eine besonders große Werbefläche wünscht, entscheidet sich für den 3-Monatskalender KLASSIK im SUPER M-Format oder den 5-Monatskalender QUINTAS im Super M-Format, nur hier mit zweifacher Monatsübersicht sowohl im oberen als auch unteren Block. Hier ist die obere Werbefläche doppelt so groß. Damit ist der Kalender damit ein toller Blickfang.

Für geräumige Büros sind Monatskalender im Format L oder Super M besonders gut geeignet. Ein Kalender in dieser Größe ist ein attraktiver Anziehungspunkt, er kommt mit einer persönlichen Gestaltung hervorragend zur Geltung. Der 3-Monatskalender NOTAS L-Format verfügt über reichlich Werbeflächen sowie einen Notizblock mit 12 Blättern und einer frei wählbaren Position. Optional ist der Kalender mit einem Stifthalter erhältlich. Sie haben zudem die Möglichkeit, den Kalender in den Ausführungen Klassik, Klassik + Glanz und Premium zu bestellen.

Die riesige Fläche für das jeweilige Kalenderlayout sorgt für eine außergewöhnliche Wirkung. PRINTAS druckt die 3-Monatskalender mit Ihrem persönlichen Wunschmotiv, Ihrem Firmenlogo und Ihren Kontaktdaten. Wählen Sie eigene Motive und rücken Sie Ihr Corporate Design gut sichtbar in den Mittelpunkt!

Um das richtige Kalenderformat für Ihre Unternehmen zu finden, informieren Sie sich einfach durch die PRINTAS Berater über ihre Möglichkeiten.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

