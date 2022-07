Ballermann steht (auch) für Tierschutz

Einnahmen aus Ballermannpartys, Tonträgern etc. fließen in Tierschutzprojekte

Ballermann – Deutschlands wohl bekannteste (und berüchtigtste) Partymarke hat die Corona-bedingte Zwangspause genutzt und sich in 2022 völlig neu aufgestellt. Ab sofort steht die Marke „Ballermann“ neben wilden Partys auch für den Schutz von Tieren in Not.

„Leider“, so die Ballermann Markeninhaber Annette und André Engelhardt, „ist die heutige Zeit mit all ihren explodierenden Preisen, Kriegen und Unsicherheiten, für Tiere und deren Schutz, sehr schlecht. Die Menschen haben andere Sorgen. Dennoch hoffen wir sehr, dass es Tierfreunde und Unternehmen gibt, die es uns nach machen und mit einem Teil ihrers Wirkens Tieren in Not beistehen.“

Ballermann-Markenbegründer Andre Engelhardt, der sich nach einem Mallorca-Urlaub 1994 die Markenrechte des Wortes Ballermann sicherte und das zu einer sehr erfolgreichen Geschäftsidee ausbaute, teilt mit, dass mit sofortiger Wirkung über 60 % der Einnahmen, die durch die Marke Ballermann erwirtschaftet werden, in den Tierschutz und gemeinsame Projekte mit Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl fließen. Die Ballermann-Kohle soll so die Tröge von Esel, Pferd und Hund auf Dauer füllen.

Wer also künftig Ballermann-Partys besucht, Fan und Hörer von Ballermann-Radio ist, eine der aktuellen Ballermann-Musikalben erwirbt, im Ballermann-Shop auf Einkaufstour geht oder eine Ballermann-TV-Show im Fernsehen sieht, ist damit faktisch automatisch auch ein Tier(be)schützer und steht ein für die über 6.000 geretteten Tiere, die auf 30 Gut Aiderbichl Höfen in sechs Ländern leben.

Bereits vor drei Jahren, Anfang des Jahres 2019, übertrugen Annette und Andre Engelhardt ihre 10 Hektar große Ballermann Ranch, die in einer idyllischen Naturlandschaft in Niedersachsen liegt, an die Gut Aiderbichl Stiftung. Wert ca. EUR 1.500.000,00 (siehe www.ballermann-ranch.com).

Mit den Einnahmen der vergangenen Jahre und Partnerschaften für Tiere konnte die Partymarke „Ballermann“ über EUR 200.000,00 in den Ausbau und die Erweiterung des niedersächsischen Tierparadieses investieren und gemeinsam mit GUT AIDERBICHL den über 60 Ponys, Eseln und Pferden auf der Ballermann Ranch auch in der schweren Zeiten ein sicheres und glückliches Heim bieten.

Für Firmen und Unternehmen, deren Herz ebenso für Tiere schlägt wie das der Engelhardts, hat Gut Aiderbichl sog. Firmenpatenschaften entwickelt. Unternehmen stellen damit an die Seite notleidender Tiere und schenken ihnen eine glückliche Zukunft (mehr: https://www.gut-aiderbichl.com/helfen/firmenpatenschaften/).

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

