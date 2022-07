Sie verändern sich sowieso. Warum also nicht gleich zu Ihrem Vorteil?

Erleben Sie die ungeheure »Macht der kleinen Schritte zur großen Veränderung« hautnah und live! Marion Bender hält diesen beispiellosen Motivations-Workshop diesmal beim 40-jährigen Jubiläum der Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V. in Wetzlar.

Die Selbsthilfevereinigung (Wolfgang Rosenthal Gesellschaft) ist eine gemeinnützige Organisation und ein kompetenter Ansprechpartner von Betroffenen für Betroffene und deren Angehörige. Sie wurde 1981 von engagierten Eltern gegründet und sieht ihre Aufgabe in der Beratung, in der Informationsvermittlung und der Aufklärung.

Anlässlich des 40 jährigen Bestehens findet in Wetzlar vom 15.- 17. Juli 2022 das 3- tägige große Selbsthilfewochenende unter dem Motto „Expertise von Betroffenen ist gefragt“ statt.

Gerade in Zeiten von Veränderungen fällt es vielen Menschen schwer, sich selbst zu motivieren.

Basierend auf ihrem Vortrag zur Eigenmotivation „Jetzt erst recht: Die Macht der kleinen Schritte“ zeigt Marion Bender in ihrem Workshop „Give Change a Chance“, warum Eigenmotivation und Change im Kopf beginnt und Schritt für Schritt angegangen werden muss.

Nicht nur dieser Vortrag und Workshop hat’s in sich. Sie nämlich auch!

Lernen Sie in diesen atemberaubenden Minuten, wie Sie alles aus Ihnen herausholen, was in Ihnen steckt! Ganz ohne geistige Klimmzüge.

Stattdessen mit der völlig unterschätzten Macht der kleinen Schritte!

Marion Bender, Deutschlands einzige ausgewiesene Expertin für Veränderungs-Bewältigung, hat diese Macht selbst über Jahre hinweg genutzt, um die Torturen nach 16 OPs zur Korrektur ihrer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zu überstehen – und nur wenig später die Folgen eines gravierenden Reitunfalls samt kompletter Querschnittlähmung halsabwärts.

Unglaublich, aber wahr: Inzwischen hat Marion Bender mit ihrer unerschütterlichen Eigenmotivation einen Großteil ihrer körperlichen Fähigkeiten zurückgewonnen – entgegen sämtlicher Prognosen der Ärzte, die fassungslos von einem »Wunder« reden.

Aber das war kein Wunder.

Das war die wunderbare Macht der kleinen Schritte zur großen Veränderung.

Exklusiv in diesem Vortrag und Workshop zeigt Ihnen Marion Bender …

wie auch Sie mühelos über sich hinauswachsen

mit welch ebenso einfachen wie unfehlbaren Methoden Sie sich auf Ihre Ziele fokussieren

wie Sie die unbezwingbare Kraft Ihres Unterbewusstseins zur systematischen Verbesserung Ihres Lebens einsetzen

zur systematischen Verbesserung Ihres Lebens einsetzen wie Sie Ihre negativen Gewohnheiten und »unsichtbaren geistigen Handbremsen « endlich lösen – ein für alle Mal

« endlich lösen – ein für alle Mal wie Sie es schaffen, jede Veränderung dankbar anzunehmen und ihre Kraft gezielt zu Ihrem Vorteil zu nutzen u. v. a. m.

Im Leben ist so gut wie gar nichts sicher.

Bis auf diese Tatsache: Einen Vortrag und Workshop wie diesen gibt es kein zweites Mal.

Lassen Sie sich diese einmalige Chance zum Change daher nicht entgehen.

Marion Bender, Jahrgang 1973, wird zu Deutschlands einflussreichsten Expertinnen für Veränderung und Motivation gerechnet. Als Kind musste sie Dutzende schwerer OPs zur Behandlung ihrer angeborenen Kiefer-Lippen-Gaumenspalte ertragen; als 21-Jährige wurde sie nach einem Reitunfall vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Entgegen aller ärztlichen Prognosen erlangte sie auf eigene Faust einen Großteil ihrer Bewegungsfähigkeit zurück. Heute thematisiert sie als begeisternde Rednerin ihren knallharten Kampf zurück ins Leben bei ihren gefragten Keynotes im gesamten D-A-CH-Bereich.