Banking Circle Research: Digitale Währungen auf dem Vormarsch

Banken müssen sich jetzt auf Kryptowährungen vorbereiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Luxemburg/München, 14. Juli 2022 – Banking Circle, die Tech-First Payments Bank, hat untersuchen lassen, wie sich Banken auf die breite Adoption digitaler Währungen vorbereiten sollten. Das Whitepaper „As crypto evolves, how should banks approach CBDCs and stablecoins?“ zeigt, dass das Akzeptanznetzwerk für Web3 und Kryptowährungen wächst und eine steigende Zahl von Finanzinstituten solche Zahlungen abwickelt.

Kryptowährungen boomen

Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren weltweit einen massiven Boom erlebt – als Geldanlage und als Zahlungsmittel. 22 Prozent der Deutschen können sich bereits vorstellen, mit Kryptowährungen zu bezahlen, so die Erhebung „PayObserver 2022“ von Galitt. Drei Prozent kaufen bereits mit Bitcoin, Ether oder Litecoin ein.

„Es ist jetzt an der Zeit, dass sich Banken mit Web3 und Kryptowährungen beschäftigen. Sonst riskieren sie, später aufholen zu müssen“, kommentiert Mishal Ruparel, General Manager Europa von Banking Circle. „Es mag immer noch so aussehen, als stünden wir am Anfang der Entwicklung von virtuellen Vermögenswerten, aber unsere Untersuchungen zeigen, dass die Popularität von Kryptowährungen rapide zunimmt. Die nächsten zwei bis drei Jahre werden für diese Entwicklung geschäftsentscheidend sein. Die Branche hat hart daran gearbeitet, Risiken zu minimieren. Schutzmaßnahmen gegen Betrug und Geldwäsche wurden verbessert. Wir glauben, dass die Akzeptanz, die Transaktion und die Abwicklung von Kryptowährungen am schnellsten wachsen werden, wenn Banken diese vollständig einbinden.“

Aktuelle Zahlen zeigen, dass Krypto-Transaktionsvolumen schneller als je zuvor wachsen und von 2020 bis 2021 um 567 Prozent zugelegt haben. Daraus ergeben sich zunehmenden Chancen für Banken, die eine Rolle in der Krypto-Revolution spielen. Die Studie von Banking Circle zeigt, dass Zentralbanken auf der ganzen Welt digitale Versionen ihrer nationalen Währungen entwickeln, die von Regierungen unterstützt werden und viele der Vorteile von Kryptowährungen liefern, wie schnellere Transaktionen – allerdings mit der Zusicherung einer geringen Volatilität. Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) werden derzeit in der Eurozone, Kanada, Schweden, China, Brasilien, den USA und dem Vereinigten Königreich entwickelt.

Während sich das Umfeld für Digital- und Kryptowährungen verbessert, hat die Banking Circle-Studie ergeben, dass es immer noch Herausforderungen gibt, die die Entwicklung aufhalten können. Die hohen Kosten für Transaktionen im Ethereum-Netzwerk sind eine der wichtigsten Überlegungen für Banken, die sich an der Revolution der digitalen Vermögenswerte beteiligen wollen, obwohl die Kosten mit der Einführung neuer Code-Layer sinken dürften.

„Die Zusammenarbeit mit Drittanbietern als Teil ihrer laufenden Digitalisierungsstrategie wird Banken helfen, sich auf das kommende Zeitalter der digitalen Währungen vorzubereiten“, fügt Mishal Ruparel hinzu. „Bei Banking Circle entwickeln wir bereits Lösungen für die Zahlungsakzeptanz, -verarbeitung und -abwicklung, die darauf zugeschnitten sind, dass sich Banken im Rahmen von breiteren Akzeptanz- und Transaktionsabwicklungssystemen an digitalen Währungen beteiligen können.“

Das Whitepaper mit den umfassenden Studienergebnissen können Sie hier herunterladen.

Über Banking Circle S.A.

Banking Circle S.A. ist die Payments Bank für die digitale Wirtschaft. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, die Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell und zu geringen Kosten.

Die moderne Korrespondenzbank hat das Ziel, ein lokales Clearingnetz für alle wichtigen Währungen aufzubauen, um schnelle und kostengünstige Zahlungen zu bieten, ganz ohne versteckte Gebühren. Banking Circle hat ein umfassendes Angebot an einzigartigen und preisgekrönten Zahlungslösungen, einschließlich Bankkonten in mehreren Währungen, virtuelle IBAN-Lösungen, Bankverbindungen für lokales Clearing und grenzüberschreitende Transaktionen, die alle durch marktführende Compliance und Sicherheit unterstützt werden.

Durch maßgeschneiderte, flexible, skalierbare und zukunftssichere Lösungen versetzt Banking Circle Finanzinstitutionen in die Lage, ihren Kunden grenzüberschreitende Transaktionen in einer ganz neuen Weise bereitzustellen.

Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und besitzt Niederlassungen in München, London und Kopenhagen.

Banking Circle S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Banking Circle Gruppe, die Zahlungsunternehmen, Banken, globale Marktplätze und Online-Händler mit einer Vielzahl von sich ergänzenden eCommerce-Lösungen unterstützt. Dazu gehören globale grenzüberschreitende Zahlungen, Konten- und Liquiditätsmanagement, Revenue-Based Financing, Embedded Finance, Business Payments & Card Issuing, B2B Buy Now Pay Later und Account-to-Account-Zahlungsmethoden.

Die Banking Circle Gruppe befindet sich im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures, in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle S.A. Die Unternehmen der Gruppe haben Büros in Amsterdam, Kopenhagen, London, Luxemburg, München, Singapur und Stamford, Connecticut.

