Dallas, 13.07.2022 – Wir blicken zurück in das Jahr 1987. Am 16.März 1987, einem Montag, wurde Mason Williams Franchisepartner der TTPCG®. Seine Aufgabe bestand darin, die Interessenten an den Diensten des Dating Services TTPCG® zu beraten. Mason war 33 Jahre alt, als er Franchisenehmer der Partnervermittlung TTPCG® wurde. Sein Arbeitsgebiet war bis in das Jahr 2022 Montana. Mason, der Vater und Grossvater ist, lebt in Helena der Hauptstadt des Bundesstaats Montana. In der Region sind Bergbau und Landwirtschaft von grosser Bedeutung, die Stadt ist heute das bedeutendste Handels- und Verwaltungszentrum von Montana. Helena ist der County Seat des Lewis and Clark County. Das Staatsmotto lautet: Oro y Plata.

Im Juni 2022 ging die Franchisepartnerschaft von Mason mit TTPCG® zu Ende

Nach 35 Jahre im Dienste glücklicher Partnerschaften geht es für Mason in den wohlverdienten Ruhestand. So lange es die Gesundheit von Mason und seiner Frau erlauben, wollen beide dem Fulltiming föhnen, einem Begriff, der unter Wohnmobil-Einzelpersonen und Familien verwendet wird, die in ihrem Motorhome leben. Auch Silverbirds werden sie genannt. Mason ist stolzer Besitzer eines American Dream Luxus-Coach, den sich Mason mit Arbeit im TTPCG® Team verdient hat, das bestmögliche Leben schaffen kann. Jedes Mal, wenn Mason und seine Frau Ashley reisen, bietet ihnen ihr Motorhome ein leistungsstarkes, zuverlässiges und vor allem angenehmes Erlebnis. Nur gute Zeiten. Mason und seine Frau Ashley werden sich verwöhnen lassen mit dem American Dream 2022. Sie haben es sich verdient.

Luxus auf sämtlichen Reisen

Dank eines Cummins ISX Turbocharged 605 PS-Motors geniesst Mason stressfreies Reisen mit dem RoadWatch Safety System mit Kollisionsminderung. Ashley freut sich darauf, im Motorhome zu kochen, um einen Gourmet-Sturm mit Hilfe des 4-türigen Kühlschranks, des Induktionskochfelds und eines Gourmetcenters auszulösen. Im Sommer planen die Williams künftig in Oregon zu verweilen und im Winter in Florida oder in Kalifornien den ewigen Sommer zu geniessen.

Dankesfeier für Mason im TTPCG® Williams Tower

Im Juni 2022 bedankte sich anlässlich der Feierstunde im Williams Tower der TTPCG® District Manager Dr. Matt Hastings bei Mason Williams für die 35 Jahre angenehmer Partnerschaft. Das Ehepaar Williams wurde vom Jet der Taylor Group am Helena Regional Airport abgeholt und wie Top Manager und Filmsternchen zum William P. Hobby Airport nach Texas geflogen. Im Gastronomie Bereich des TTPCG® Williams Tower fand eine Feierstunde zum Abschied und als Dankeschön für Mason Williams statt. In einer Rede lobte District Manager Dr. Matt Hastings die angenehme Zusammenarbeit mit Mason Williams und überreichte Mason Williams einen Scheck in Höhe von 50.000 USD als Dankeschön für die 35 Jahre Treue. Mason Williams dankte TTPCG® für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen 35 Jahren und die Präsente zur Anerkennung seiner Leistungen für das Unternehmen. Singles auf Partnersuche werden in Montana künftig von der TTPCG® Franchisepartnerin Harper Jones beraten und Harper wird genau wie Mason in den vergangenen 35 Jahren einsamen Menschen zum oftmals lange erträumten harmonischen Partnerglück verhelfen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Alison Johnson, 1601 Elm Street, Dallas, TX 75201 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2022 Magazine Family life and work. Übersetzung von Rosa Amici. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us Wenn Sie als Single mehr erfahren möchten, schreiben Sie an marketing(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

