Neue Prämienoption der Ford Auto-Versicherung mit kilometergenauer Abrechnung

Insbesondere für Wenigfahrer interessant

Inklusive umfassendem Versicherungsschutz und Qualitätsreparaturen im Ford Partner Betrieb

„FAV Live“- der neue Tarif der Ford Auto-Versicherung

Ford weitet ab sofort das Angebot in der Ford Auto-Versicherung um die neue Tarifoption „FAV Live“ aus. Mit „FAV Live“ zahlen Versicherungsnehmer lediglich für ihre tatsächlich gefahrenen Kilometer. „FAV Live“ ist daher insbesondere für Wenigfahrer eine günstige Preisalternative. Attraktiv ist der Tarif darüber hinaus für Kundinnen und Kunden, die volle Kostenkontrolle wünschen. Denn sie zahlen im gewählten „FAV Live“-Tarif eine Basisprämie auf Grundlage einer jährlichen Laufleistung von 1.000 Kilometer. Für jeden weiteren Kilometer fällt – in Abhängigkeit von der aktuellen Schadenfreiheitsklasse – ein fester Euro-Cent-Betrag an.

Über das entsprechend aktivierte Modem meldet das Fahrzeug monatlich die gefahrenen Kilometer an den Versicherer. Der Kunde erhält parallel dazu eine entsprechende Info per E-Mail. Die kilometergenaue Abrechnung erfolgt dann jährlich.

Außer der neuen Tarifoption profitieren Ford-Fahrer darüber hinaus vom umfassenden Versicherungsschutz der Ford Auto-Versicherung. So sind zum Beispiel im Falle der Fälle Qualitätsreparaturen im Ford Partner Betrieb garantiert.

*Ein Ford Auto-Versicherung-Versicherungsangebot der Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München. Voraussetzung: Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer mindestens 23 Jahre, mindestens Schadenfreiheitsklasse 2 (Haftplicht und Kasko). Es gelten die Allgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen (AKB) sowie die Sonderbedingungen des Versicherers zur Ford Auto-Versicherung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

