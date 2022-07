Ford Fiesta MK7 Soundsystem mit 600 Watt Power

Lautsprecher nachrüsten im Ford Fiesta MK7 mit Top Performance 600 Watt Power Paket

Ein 600 Watt Power Upgrade für das Ford Fiesta MK7 Soundsystem das keine Platz im Fahrzeug verschwendet. Top Performance Musik mit Dynamik und ein hervorragendes Klangerlebnis wird durch das Upgrade der werkseitigen Lautsprecher im Fahrzeug gewährleistet. Die Maßnahme Lautsprecher zu ersetzen hat den größten Einfluss auf das Musikerlebnis im Fahrzeug.

Das 600 Watt Power Paket besteht aus dem Testsieger JL-Audio C1 650 mit Bewertung Oberklasse aus der Zeitschrift Car & Hifi als 2-Wege Frontsystem in beiden vorderen Türen. Für die hinteren Einbauplätze werden die JL-Audio C1 650x Koaxiallautsprecher eingebaut die aus der gleichen Serie stammen. Mit bis zu 225 Watt Musikleistung in den vorderen Türen steht ausreichend Leistung für das Ford Fiesta MK7 Soundsystem 600 Watt Power Upgrade zur Verfügung.

Damit die Systeme optimal performen und auch eine hohe Dynamik in der Musikwiedergabe erreichen werden sie von der Hertz DPower 4 Digital Endstufe angetrieben. Die Endstufe kann bis zu 600 Watt Musikleistung an 4 Kanälen leisten und ist super kompakt in der Baugröße mit 22,2 x 14,2 cm in der Größe eines A4 Blattes. Damit ist das gesamte Upgrade extrem Platzsparen, die Lautsprecher verschwinden hinter den werksseitigen Türverkleidungen.

Auch der Anschluss der Endstufe ist flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, so kann die Endstufe bei installierten Fremdradios über Cinchkabel und bei werkseitigen Radios über HIGH-Level Eingang angesteuert werden. Diese Einbausituation ermöglicht eine einfache Installation und steigert die Leistung des Radios um weitere 4 x 50 Watt RMS auf allen Kanälen. Die Gesamtleistung der Endstufe hat 600 Watt Maximalleistung.

Die hohe Einbaufreundlichkeit des Soundsystems ermöglichen eine leichte Installation, mehr Informationen sind unter Ford Fiesta MK7 Lautsprecher austauschen Einbau Tipps im Webshop abrufbar. Die Lautsprecher verfügen über fahrzeugspezifische Einbauringe und Adapterkabel für den direkten Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug. Für die Demontage der Türverkleidung ist ein spezielles Ausbauwerkzeug mit Kunststoffhebeln im Power Paket enthalten, damit können Verkleidungen entfernt werden ohne Druckstellen am Interior zu hinterlassen.

Damit der Bassbereich um bis zu 7DB mehr Leistung erreichen kann liegen dem Einbauset Dämmplatten für die Türen bei. Die Dämmplatten aus Alu-Bitumen sind selbstklebend und werden auf die Innenbleche der Türe aufgebracht, dies verbessert die Fahrzeugakustik und die Bedingungen damit Lautsprecher im Betrieb eine besseren Frequenzgang erzeugen können.

Für den Einbau als Ford Fiesta Lautsprecher sind nur Systeme geeignet die in die werkseitigen Einbauplätze passen und dafür über fahrzeugspezifische Halterungen mit Adapterkabel verfügen. Alle Angebote im Webshop von auto-lautsprecher.eu besitzen diese Eigenschaften. Ein Upgrade für beide vorderen Türen startet hier bereits ab 95 Euro mit einem 2-Wege System bestehend aus Tieftöner, Frequenzweichen und externen Hochtönern.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

