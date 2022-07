Eine kulinarische Weltreise an einem Ort

Ein Hotel, drei kulinarische Kontinente: Im Ela Excellence Resort Belek kann man jeden Abend in einem anderen Land essen

Belek/Hannover, 13. Juli 2022 | (kms). Drei Kontinente kulinarisch besuchen, ohne weite Flüge auf sich nehmen zu müssen? Kein Problem im Ela Excellence Resort Belek. Dort reicht es aus, ein paar Schritte durch die wunderschöne Gartenanlage zu gehen, um von Paris nach Japan zu kommen.

1. Europa: Italien – La Perla

Ach, Italien, der Duft von frischen Zitronen, fruchtigem Olivenöl und saftigen Tomaten. Im „La Perla“ können die Gäste des Ela Excellence Resorts Belek nicht nur frische Pasta oder Pizza genießen, sondern auch andere Klassiker der (süd-)italienischen Küche wie Zitronencreme oder scharfe Pizza mit Artischocken und Salami. In dem Restaurant direkt am Pool lässt sich kurzfristig ein kulinarischer Abstecher nach Süditalien machen, der überaus lecker ist.

2. Europa: Frankreich – La Rouge Patisserie

In Frankreich gibt es die besten Croissants. Das ist kein Geheimnis. So ist es durchaus konsequent, wenn ein Spitzenhotel wie das Ela Excellence Resort Belek über eine eigene französische Patisserie verfügt, in der es nicht nur die leckeren Hörnchen aus feinstem Blätterteig gibt, sondern auch cremig gefüllte Eclairs oder pastellige Macarons. Im „La Rouge“ finden die Liebhaber süßer Kleinigkeiten alles, was ihr Herz erhofft. Und da die Beliebtheit der französischen Spitzenprodukte immer mehr steigt, gibt es im Ela Excellence Resort Belek sogar zwei Patisserien, die keine Wünsche offenlassen.

3. Europa und Asien: Türkei – Galata Tavern

Kaum eine Brücke ist bekannter als die Galata-Brücke, die in Istanbul zwei Kontinente – Europa und Asien – miteinander verbindet. In der „Galata Tavern“ im Ela Excellence Resort Belek können Besucher direkt am Meer traditionelle türkische Vorspeisen und fangfrisches Seafood genießen. Denn auch das verbindet sich mit dem Begriff Galata – auf der Brücke sind täglich zahlreiche Angler, die ihren frischen Fang abends mit nach Hause nehmen und der dort umgehend genossen wird. In der „Galata Tavern“ wird daher die Zubereitung von frischem Fisch besonders großgeschrieben. Ein Muss für jeden Türkei-Urlauber im Ela Excellence Resort Belek.

4. Asien: Japan – Akari Teppanyaki

Sushi zuzubereiten ist eine Kunst: Allein die Ausbildung zum Sushi-Meister liegt in Japan zwischen sechs und 15 Jahren. Auch außerhalb Asiens sind die kleinen Köstlichkeiten inzwischen zum Trendessen geworden. Im „Akari Teppanyaki“ des Ela Excellence Resort Belek gibt es allerdings nicht nur Sushi. Dort werden auch direkt vor den Augen der Gäste auf einer heißen Stahlplatte Gerichte zubereitet. Diese Teppanyaki sind in Japan besonders beliebt. Oftmals werden sie mit einem Teig oder Nudeln kombiniert auf der Stahlplatte zubereitet.

5. Südamerika: Mexiko – La Salsa

La Salsa – der Name ist Programm. Wer mexikanisches Essen liebt, der kommt am „La Salsa“ des Ela Excellence Resort nicht vorbei. Ob eine klassische Margarita zum Einstieg oder eine Fajita zum Auftakt des Abends – im La Salsa wird alles frisch zubereitet und aufgetischt. Während man sich unter einer lauschigen Pergola vor bunten Holztüren sitzend aufs Essen freut, kreieren die Köche Spitzenkompositionen zu, die die Sonne Südamerikas einfangen.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

