Sein neuster Schlager ist da!

Nach einigen Abenteuern mit vielen Inspirationen in der großen weiten Welt und

einer längeren Pause macht Toni Hertz mit seinem neuen Titel „Zurück zu dir“ erneut

von sich Reden. Nach einem Anruf der großen vergangenen Liebe, die er bisher nie

vergessen konnte, freut man sich auf ein neues Treffen und fiebert dieser Stunde mit

Herzklopfen und wilden Gedanken entgegen….

Ausgang ungewiss. Dieses Lied könnte sie aber überzeugen und die Herzen wieder

zueinander führen!

Songtext:

Der Schatten klettert den Hügel hinauf

Ein letzter Strahl auf meiner Haut

Und der Himmel malt in schönsten Farben

Ich wollte sie auch einmal wiedersehn

Ich habe ihr Foto noch immer stehn

Sie rief an, wir treffen uns heut Abend

Das Feuer brennt noch lichterloh

Ist das bei ihr ebenso

Oder sind das wieder Tricks und Maschen

Zurück zu dir, heute sind wir

Und was morgen kommt ist völlig egal

Zurück zu dir, denn das sind wir

Man lebt nur einmal

Und da geht ein Fehler zweimal

Unser Tisch im kleinen Restaurant

Wir saßen da auf dem Balkon

Unter uns die Lichter in den Straßen

Sie sah mich so nah, wie früher an

Ein Lachen aus dem Herzen kam

Und ich wusste heut wird es passieren

Ja brennt das Feuer auch in ihr

Wird sie kalt und ich erfrier

Fasse ich den Mut um loszulassen

Zurück zu dir…..

Wenn wir dann zusammen sind

Und Gefühl uns übernimmt

Nur für eine Nacht und was kommt danach

Toni Hertz – Zurück zu Dir

Songwriter(Text und Musik): Achim Silberhorn

Verlag: Bailer Music Publishing GmbH

Vocals: Toni Hertz

VÖ-Datum: 15.07.2021

UPC: 196925307772

ISRC: DEHE82200019

Label: 30836 Soundtopeople

https://www.toni-hertz.de/

https://www.instagram.com/tonihertz/

https://www.facebook.com/tonihertzmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCc13pAeky8NR7VDgB98YMow

Quelle: Soundtopeople

