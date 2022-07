Zwei neue Funktionen für das drahtlose Präsentationssystem PressIT: Instant Wireless Display und Multicast

Panasonic bereichert sein Präsentationssystem PressIT um zwei neue Features: Mit Wireless Display können Inhalte sofort und ohne Einstecken eines Dongle-Senders geteilt werden. Zudem wird mit Multicast die Präsentation auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig möglich.

Panasonic PressIT, das flexible drahtlose Präsentationssystem, ist jetzt noch vielseitiger: Hinzu gekommen sind zwei neue Funktionen, die Business-Anwendern helfen, Inhalte unkompliziert gemeinsam zu nutzen. Mit Wireless Display können Windows-Nutzer Inhalte direkt von ihrem Gerät aus über eine Tastenkombination teilen, ohne den Transmitter-Dongle einstecken zu müssen. Multicast ermöglicht es allen Nutzern Informationen auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig anzuzeigen – ideal für größere Meetings oder Veranstaltungen.

„Wireless Display und Multicast sind zwei großartige neue Funktionen für das ohnehin schon kollaborativste und intuitivste drahtlose Präsentationssystem auf dem Markt“, so Eduard Gajdek, Field Marketing Manager für Panasonic Visual Solutions. „Die neuen Funktionen sind besonders für diejenigen geeignet, die ihre Ideen sofort mit der Gruppe teilen oder Inhalte in einem größeren Rahmen kommunizieren und veranschaulichen möchten.“

Panasonic PressIT wurde für die einfache und effiziente Zusammenarbeit in Besprechungsräumen, Huddle-Spaces und Klassenzimmern entwickelt. Das System ermöglicht die gleichzeitige Darstellung von Bild- und Toninhalten von bis zu vier Rednern. Zudem lassen sich bis zu 32 Geräte für eine Plug-and-Play-Präsentation anbinden – ganz ohne Kabel, Software und Aufwand. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit kristallklarer HD-Bildauflösung und verzögerungsfreie Videowiedergabe. Kabellose Präsentation bedeutet dabei nicht, Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen: PressIT verwendet eine WPA2 AES128-Bit-Verschlüsselung, um die Informationsübertragung absolut sicher zu halten und die Gefahr von Datenlecks auszuschließen.

Neben dem Präsentationssystem hat Panasonic vor kurzem auch sein zweites Collaboration-Produkt aus der PressIT-Reihe auf den Markt gebracht. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement, die flexibelsten, zukunftsfähigsten und sichersten Systeme für Zusammenarbeit auf dem Markt anzubieten. PressIT360 ist eine revolutionäre neue 360°-Videokonferenzlösung, mit der hybride Meetings kein Problem mehr darstellen. Sie wird einfach mit nur einem USB-Typ-C-Kabel an einen PC angeschlossen und liefert exzellente, hochauflösende horizontale Bilder und klaren Ton für alle Meetingteilnehmer.

Weitere Informationen gibt es an dieser Stelle: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/pressit-wireless-presentation-system oder https://business.panasonic.co.uk/visual-system/PressIT360-camera-speakerphone-360-degrees

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2021) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,02 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

