Aktuelle Social-Media-Nutzerzahlen

So viele Nutzer haben die Netzwerke in Deutschland und weltweit

Die Social Media sind so beliebt wie nie zuvor: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nutzen Social Media – über 4,62 Milliarden Nutzende können sie verzeichnen.

Die Bedeutsamkeit der Social Media hat somit ein neues Höchstmaß erreicht. Im Durchschnitt hat ein Mensch 7,5 Social Media Accounts und verweilt darin 2 Stunden und 27 Minuten pro Tag und somit 894 Stunden im Jahr.

Diese Zeit in den Social Media nutzen Menschen um sich täglich auszutauschen, Neuigkeiten zu erfahren oder sich über Marken, Produkte oder Personen zu informieren.

Dafür ist und bleibt das beliebteste Netzwerk Facebook. Sowohl in Deutschland als auch weltweit hat Facebook die meisten monatlich aktiven Nutzer. Danach folgt Instagram, welches sich Facebook stetig nähert, besonders in Deutschland. Hier verzeichnet Facebook 47 Millionen monatlich aktive Nutzer, Instagram 32 Millionen.

TikTok kann, wie Facebook und Instagram, weltweit über eine Milliarde monatlich aktive Nutzer verzeichnen. In Deutschland liegt das Netzwerk mit 15 Millionen Nutzern allerdings zahlenmäßig nicht nur hinter Facebook und Instagram, sondern auch hinter XING und Pinterest.

Während LinkedIn weltweit mit 830 Millionen monatlich aktiven Nutzern das führende Business-Netzwerk ist, liegt in Deutschland XING noch eindeutig vorne. XING hat 17 Millionen Nutzer, während LinkedIn nur 14 Millionen Nutzer verzeichnen kann.

Diese und weitere Social-Media-Zahlen wurden von Blog2Social zusammengestellt und können hier abgerufen werden: https://b2s.li/nutzerzahlen-2022-nach-netzwerken

Die Grafiken stehen kostenlos zum Download zur Verfügung. Wir freuen uns über eine Veröffentlichung mit Quellenangabe!

Über ADENION / Blog2Social:

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Blog2Social ermöglicht Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte, Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden. Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen. Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien. Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur Verfügung. Weitere Informationen: https://www.adenion.de/home

Kontakt

ADENION GmbH / Blog2Social

Christine Helmker

Merkatorstr.

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

presseinfo@adenion.de

http://www.blog2social.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.