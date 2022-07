SeniorenLebenshilfe in Elchingen: Rundum-Service für ein selbstbestimmtes Leben

Viola Schauz-Burkhart ist unsere neue Lebenshelferin in Elchingen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Viele Menschen wünschen sich im fortgeschrittenen Alter ein eigenständiges Leben in ihrem vertrauten Zuhause. Nicht wenige haben Angst, die Anforderungen des Alltags nicht mehr bewältigen zu können und in ein Heim wechseln zu müssen. Doch diese Lebensform ist nicht für jedermann geeignet. Wer mit seinem Zuhause tief verwurzelt ist, eher zurückgezogen lebt oder eine Familie um sich hat, möchte seinen Wohnsitz nicht mehr wechseln. Die SeniorenLebenshilfe bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen, die Senioren in ihren eigenen vier Wänden Unterstützung bei allen Aufgaben des Alltags anbietet. Die Senioren können eine Betreuung für die verschiedenen Herausforderungen des Alltags in Anspruch nehmen. Die Dienstleistungen erfolgen nach individueller Absprache und lassen sich immer wieder an aktuelle Bedürfnisse anpassen. Informationen zu den Dienstleistungen bieten die Seiten www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Elchingen.

Das Konzept Lebenshilfe – individuelle Unterstützung für Senioren

Die Lebenshelfer leisten eine Art der Betreuung, die mit dem Prädikat „vorpflegerisch“ umschrieben wird. Das Konzept der SeniorenLebenshilfe sieht vor, allen Senioren unabhängig von dem Vorliegen einer Pflegestufe die Unterstützung anzubieten, die sie sich wünschen. Alle Aufgaben werden individuell mit den Senioren abgesprochen. Ein wesentlicher Aspekt der SeniorenLebenshilfe ist das Angebot, den Senioren nicht nur bei der Erledigung der Alltagsaufgaben behilflich zu sein. Die Gesellschaft steht ebenso im Mittelpunkt: Viele Senioren haben Freunde verloren, die Familie wohnt nicht selten weit weg. Lebenshelfer beugen der Einsamkeit vor, die vielen Senioren mit zunehmendem Alter zu schaffen macht.

Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe

Die Mitarbeiter der SeniorenLebenshilfe übernehmen alle Aufgaben, die den älteren Menschen zunehmend schwerfallen. Hilfe im Haushalt und beim Einkaufen wird besonders häufig angefragt. Aber auch gemeinsames Kochen, die Begleitung beim Gang zum Amt oder die Unterstützung bei Behördengängen und beim Ausfüllen von Formularen gehören zu den wesentlichen Aufgaben der Lebensbegleiterinnen. Aber auch gemütliche Gesprächsnachmittage bei einer Tasse Kaffee oder Tee, ein Spaziergang bei schönem Wetter durch den Park oder ein Ausflug mit dem Auto an einen Ort, den die Senioren schon immer einmal wiedersehen wollten, gehören zu den Angeboten der SeniorenLebenshilfe. Alle Lebenshelfer haben einen Führerschein und einen eigenen Pkw. So ist die Mobilität nicht nur bei den Aufgaben des Alltags, sondern auch bei der Freizeitgestaltung gegeben.

Viola Schauz-Burkhart – Lebenshelferin in Elchingen

Wir freuen uns, das Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch für alle Senioren, die in Elchingen in Bayern und in der näheren Umgebung leben, erweitern zu können. Mit Viola Schauz-Burkhart konnten wir eine sehr erfahrene Lebenshelferin gewinnen, die künftig Senioren in Elchingen unterstützen wird. Durch eine sehr persönliche Erfahrung wuchs in Viola Schauz-Burkhart der Wunsch, in der Lebenshilfe zu arbeiten. Sie absolvierte eine Ausbildung und bietet jetzt als Lebenshelferin ihre Dienstleistungen in der Region Elchingen an.

Lebenshelfer in allen Regionen Deutschlands gesucht

Die SeniorenLebenshilfe verfügt bereits in vielen deutschen Städten über ein dichtes Netz an Helfern. Lebenshelfer wie Frau Viola Schauz-Burkhart arbeiten auf selbstständiger Basis. Die SeniorenLebenshilfe möchte weiter expandieren und sucht in allen Regionen Menschen, die sich in umfassenden Schulungen und Fortbildungen auf ihre Aufgabe vorbereiten können. Es werden ständig neue Lebenshelfer gesucht. Der ursprüngliche Beruf spielt keine Rolle, wir bereiten die Lebenshelfer umfassend auf ihre neuen Aufgaben vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

