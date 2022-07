Außergewöhnliche Geschenke – so klappt die Abwechslung

Anlässe, um die Liebsten mit Geschenken zu überhäufen, gibt es viele. Denn egal ob Geburtstag oder Weihnachten, Hochzeit oder erfolgreiches Studium, Geschenke werden gerne gesehen. Mit der Zeit wird es daher umso schwierig, neue Geschenkideen zu entwickeln. Mit unseren außergewöhnlichen Geschenken sorgt ihr für garantierte Abwechslung und verschenkt noch dazu pure Freude.

Einen Stern, der deinen Namen trägt

Nein, damit meinen wir keinesfalls, dass ihr eine CD verschenken solltet. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, um Sterne zu verschenken. Damit könnt ihr nicht direkt das Eigentum an einem Stern weitergeben. Doch Sterne können ganz individuell getauft werden. Hierfür gibt es ein eigenes globales Sterneregister, in welchem die Sterntaufe registriert wird. Eine Einzelstern Taufe beispielsweise eignet sich prima, um einer Person eine Freude für die Ewigkeit zu machen. Dieses Geschenk eignet sich ideal für ganz besondere Anlässe. Immerhin ist der Stern jede Nacht sichtbar und kann somit für die Ewigkeit bestaunt werden.

Personalisierte Geschenke

Personalisierte Geschenke lassen sich fast schon wie Sand am Meer finden und nichtsdestotrotz sind sie ein wahrer Hingucker, wenn ihr auf der Suche nach einem passenden Geschenk für eure Liebsten seid. Denn personalisierte Geschenke sind immer einzigartig. Auch wenn das verschenkte Produkt an sich nichts Besonderes ist, wird es mit der richtigen Individualisierung doch etwas Außergewöhnliches. Kissen oder Tassen mit schönen Erinnerungsfotos eignen sich hervorragend als abwechslungsreiches Geschenk.

Ein Grundstück auf dem Mond

Wenn ihr die Idee eines eigenen Sternes schon umgesetzt habt oder diese Möglichkeit des Verschenkens ganz besonders toll findet, kann ein Grundstück auf dem Mond die passende Geschenkidee sein. Es ist nämlich tatsächlich möglich, ein Stück Land auf dem Mond zu besitzen. Verschenkt wird dann symbolisch eine Besitzurkunde. Ihr könnt ganz einfach den Namen des Empfängers eintragen lassen und die Urkunde dann überreichen. Und wer weiß. Vielleicht könnt ihr euer eigenes Grundstück auf dem Mond ja eines Tages sogar noch betreten.

Pure Action

Geschenke müssen nicht immer einen materiellen Wert besitzen. Zur Abwechslung darf es auch gerne einmal eine ganz besondere Aktivität sein. Action-Spaß wird immer häufiger verschenkt und auch ihr könnt eine beliebige Aktivität verschenken, die alles andere als alltäglich ist. Ganz egal ob Bungee-Jump, Fallschirmsprung oder das Fahren von hochmotorisierten Autos. Ein Action-Geschenk sorgt für einen ganz besonderen Adrenalinkick und bleibt nachhaltig in Erinnerung, ohne in der Ecke verstauben zu müssen. Ihr solltet hier aber natürlich immer auf die Wünsche des Beschenkten eingehen. Denn wenn diese Person an Höhenangst leidet, kann ein Fallschirmsprung möglicherweise die falsche Geschenkidee sein. Glücklicherweise gibt es mittlerweile viele Action-Aktivitäten, die ihr verschenken könnt.

Außergewöhnliche Übernachtungen

Eine Reise an sich ist natürlich bereits etwas ganz Besonderes. Doch wenn ihr eine Reise verschenken möchtet, können ganz außergewöhnliche Übernachtungen für einen einmaligen Moment sorgen. Denn ganz egal ob in Burgen, in urigen Zugwaggons, in speziellen Themenzimmern oder gar in einem Bulli. Eine Übernachtung der anderen Art sorgt dafür, dass eine Reise einmalig wird. Oftmals müsst ihr dafür auch gar keine lange Anreise in Kauf nehmen. Denn besondere Schlafmöglichkeiten sind oft näher, als ihr denken mögt.

Geschenke sollen unsere Liebsten in erster Linie glücklich machen. Doch viele Geschenke wurden bereits zig Mal verschenkt und sorgen eher für ein gequältes Lächeln als für richtige Freude. Mit unseren Vorschlägen für besondere Geschenkideen habt ihr aber definitiv eine Überraschung parat.

