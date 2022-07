Coolingvans – Kühlfahrzeuge nach Maß

Kühlfahrzeuge werden in verschiedenen Branchen gebraucht. Coolingvans ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es um Leistungen im Bereich Um- und Ausbau von Kühlfahrzeugen geht.

Catering, Metzgerei, Blumenladen, Pharma, Gemüse- oder Obsthandel: Die Ware will auf dem Transportweg gut gekühlt sein – sonst verkommt sie, bevor sie an ihren Zielort gelangt. Die richtige Adresse für Kundschaft unterschiedlicher Branchen ist Coolingvans aus Kornwestheim. Die Firma bietet Kühlfahrzeuge und -transporter nach Maß. Vom Ausbau des bestehenden Fahrzeugs bis hin zu einem komplett neu gefertigten Modell werden Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland nach ihren individuellen Wünschen bedient.

Diese Modelle werden ausgebaut

Coolingvans kann fast jede Herstellermarke zu einem Kühltransporter umrüsten, der die Ware schonend und sicher an den gewünschten Ort bringt. Ob Ford, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen, Iveco, Fiat, Opel oder ein anderes Modell: Nahezu jedes Fahrzeug lässt sich ausbauen. Sollte ein Umbau in einem bestimmten Fall nicht möglich sein, bietet die Firma alternativ auch die Konfiguration eines neuen Fahrzeugs an. Somit können Kundinnen und Kunden ganz exakt vorgeben, welche Art von Kühltransporter sie sich für den täglichen Betrieb wünschen.

Diese Vorteile bietet ein individueller Kühltransporter

Die Umrüstung eines normalen Fahrzeugs zu einem passgenauen Kühltransporter lohnt sich. Denn die Kühlfahrzeuge von Coolingvans punkten nicht nur mit langlebigen und robusten Materialien, sondern haben hervorragende Isolationswerte bei gleichzeitig hoher Kälteleistung vorzuweisen. Außerdem wird beim Umbau auf einen wasserdichten und pflegeleichten Innenausbau sowie eine optimale Ausnutzung der Ladefläche geachtet. Dank der niedrigen Bauhöhe ist der Wagen anschließend leicht zu beladen und kann bei Bedarf durch Kühlaufbauten erweitert werden. Schlussendlich erfüllen die ausgebauten Fahrzeuge von Coolingvans die europäische Norm und stellen einen fachgerechten Kühltransport sicher.

Erfahrung trifft Know-how bei Coolingvans

Bereits seit 2014 bietet die Firma Coolingvans ihren Service deutschlandweit an und liefert Kundinnen und Kunden erstklassige Produkte zum fairen Preis. Angefangen bei Kühl- und Tiefkühlfahrzeugen über Hygiene-Ausbauten bis hin zu Pharma-Ausbauten bietet das Unternehmen weitreichende Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen. Am Standort in Kornwestheim sind Montag bis Freitag von 08:00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17:00 Uhr die Türen geöffnet. Termine können unter +49 07154 808580 vereinbart werden.

