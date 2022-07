Event Künstler zeigt, dass Sand nicht nur für Baumörtel gut ist

Zum Jubiläum der Marke Tubag wurde auf dem Drachenfels einiges geboten. Das atemberaubende Ambiente wurde von einer Sandmalerei Künstlerin untermalt, die das Unternehmen für Event buchen konnte.

Ein Event mit Blick über den Rhein und Entertainment mit Origami Künstlerin

Königswinter. Zum großen 100jährigen Jubiläum der Marke Tubag ließ es sich die Firma Sievert nicht nehmen gebührend zu feiern. Die Location ungewöhnlich: Mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands ging es hinauf auf dem Drachenfels. Dort bot sich den geladenen Gästen der Veranstaltung nicht nur ein spektakulärer Ausblick, auch der erste Künstler des Events begrüßte die Ankommenden mit einer Charme Offensive. Es hätte die Prinzessin der Burg sein können, denn die Dame hatte ein voluminöses Kleid an, ganz in lila Tönen gehalten. Doch bei näherem Hinsehen, staunte man nicht schlecht – das Outfit war aus Papier gefaltet! Sabrina, so hieß die Künstlerin, die eigens für diesen Event verpflichtet wurde, hat sich der Origami Kunst verschrieben. Und so fungierte das Papierkleid sogar als eine Art Bauchladen-Tisch auf dem die Papierkünstlerin Ihre Origami Skulpturen für die Zuschauer faltete. Ein extravaganter Walkact, der gleich für gute Laune und beste Unterhaltung in der illustren Gesellschaft sorgte. Impressionen vom Kleid und Einblicke in die Show kann man unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-events-buchen erhaschen. Als alle Teilnehmer mit der Bahn den Weg hinaufgefunden hatten, ging es in die Räumlichkeiten, der Vorstand erläuterte einige Details zur Firmenfeier und gab einen Überblick zur Zukunft des Unternehmens. Bevor die Künstler die Geladenen des Events abermals entzücken sollten, genossen diese erst einmal ausgiebig das köstliche Büffet. Das Essen fand bei strahlendem Sonnenschein auf der Aussichtsterrasse statt, die einen atemberaubenden Blick ins Tal preisgab.

Sand als Material für Bau und Sandmalerei Kunst

Nach dem Abendessen versammelten sich alle Teilnehmer der Jubiläumsfeier wieder im Hauptsaal, denn der angekündigte Showact stand bereits in den Startlöchern. Ein großer LED Bildschirm wurde auf die Aktionsfläche platziert und eine Art beleuchteter Glastisch, der mit Sand gefüllt war. Als alle Ihren Platz gefunden hatten, ertönte ein flotter Jingle und Sabrina, die Origami Künstlerin trat auf die Aktionsfläche. Sie moderierte gekonnt und zog die Aufmerksamkeit schnell auf sich. Aber was die Künstlerin für das Firmenjubiläum vorbereitet hatte, war keine kleine Sensation. Für die Firma Tubag spielt Sand als Material für den beliebten Mörtel seit 100 Jahren eine ganz essenzielle Rolle. Und dass man damit nicht nur historische Gebäude sanieren und Pflasterstraßen gestalten kann, sondern sich Sand auch hervorragend als Ausdruck von Kunst in ganz anderer Weise eignet, zeigte sich in dem angekündigten Showact. Sabrina trat an den beleuchteten Tisch und fing an mit dem Sand auf der Platte Bilder zu legen und mit dem Finger zu Formen. Ganz wie von Zauberhand entstanden so Landschaften, Liebende und eine Geschichte in Sand gemalt. Dies alles wurde mit einer Kamera, die über dem Kopf der Sandmalerei Künstlerin hing auf den Bildschirm übertragen. So konnten die Gäste diese Sand Art genüsslich verfolgen.

Passenderen Künstler für diese Veranstaltung konnte man nicht buchen

Als die Künstlerin sich speziell für diesen Event noch ein ganz besonders Highlight erarbeitet hat, waren die Zuschauer sichtlich aus dem Häuschen. Sie malte ein einprägsames Bild zum Firmenjubiläum mit dem Unternehmens-Logo und all dies in einer Leichtigkeit, dass man gar nicht glauben konnte, es handelte sich beim Arbeitsmaterial um einfachen Sand. Einen Trailer dieser Showeinlage und mehr Informationen dazu bekommt man unter https://www.blubshow.de/event-kuenstler Eine wirklich gelungene Firmenfeier und der beste Künstler, den man für diesen Event buchen konnte, so der einstimmige Tenor der Anwesenden. Mit viel Zuspruch und Applaus ging dieses Rahmenprogramm zu Ende und als kulinarischer Schlusspunkt wurde die Geburtstagstorte zum 100jährigen hineingefahren. Unterstrichen vom perfekten Wetter, eines atemberaubenden Ausblickes und last but not least der gebuchten Künstlerin wurde dieser so wichtige Event zum vollen Erfolg.

