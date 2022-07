R.E.CONNECT: Als Immobilienmakler oder Investor mit Onlinemarketing Umsatz generieren

Wiesbaden (ots)

Die Agentur R.E.CONNECT unterstützt Immobilienmakler und Investoren im Aufbau eines effektiven Onlinemarketings, um ihnen die Akquise lukrativer Objekte oder die Findung von Käuferkontakten zu erleichtern.

Das Team weiß, dass sich laut Statistiken heute etwa 81 Prozent der Immobilieneigentümer online über potenzielle Kandidaten für den Verkauf der Immobilie informieren. Daher ist es für Makler essenziell, im Onlinemarketing aktiv zu sein und damit Umsätze zu kreieren. Das Team der R.E.CONNECT weiß, wie Investoren auf diese Weise rentable Angebote und Off-Market-Objekte finden.

Die Lage für Immobilienmakler hat sich aktuell vor allem aus zwei Gründen zugespitzt. Zum einen zögern Eigentümer, ihre Immobilien zu verkaufen, weil sie in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten das Grundeigentum als Sicherheit halten wollen oder weil sie auf künftige Wertsteigerungen hoffen. Zum anderen schrecken viele Anbieter von Immobilien eher davor zurück, einen Makler einzubeziehen, da sie seit Einführung des Bestellerprinzips die Hälfte der Provision selbst zahlen müssen. Trotz allem gibt es noch ausreichend Eigentümer lukrativer Immobilien, die eine professionelle Unterstützung, gutes Verhandlungsgeschick und Rechtssicherheit im Immobiliengeschäft nicht missen möchten. Diese sollten mühelos den Weg zum Makler ihres Vertrauens finden. „Für Vermittler von Maklergeschäften ist es unabdingbar, ihre Präsenz in der Region und die eigenen Qualitäten mit erfolgreichen Onlinemarketing-Strategien bekannt zu machen“, weiß das Team der Agentur R.E.CONNECT.

Die Gesellschafter der Agentur R.E.CONNECT kommen selbst aus der Immobilienbranche und bringen deshalb fundierte Kenntnisse in der Objekt- und Käuferakquise mit, auf die sie mit hoher Fachkompetenz die Erstellung zielführender Onlinemarketing-Konzepte aufbauen. Die Agentur ist ein verlässlicher Partner für Immobilienmakler und Investoren, die rentable Objekte nicht suchen, sondern diese angeboten bekommen möchten oder die Unterstützung in der Käuferakquise wünschen. In der Regel wird eine Zusammenarbeit mit den Maklern und Investoren angestrebt, die sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt, um langfristig positive Wirkungen zu entfalten.

Gutes Onlinemarketing ist der Grundstein für geschäftliche Erfolge

Für Immobilienverkäufer bringt es in mehrerlei Hinsicht einen beachtlichen Mehrwert, einen erfahrenen Makler mit guten Kenntnissen des örtlichen Immobilienmarktes zu beauftragen. Die Eigentümer sind deutlich entlastet, wenn es um die Suche und die geschickte Auswahl ernsthafter, liquider Kaufinteressenten geht. Besichtigungen und Verkaufsverhandlungen leitet der Immobilienmakler routiniert. In sämtlichen Formalien des relativ komplizierten Rechtsgeschäfts Immobilienverkauf bietet er eine souveräne und verlässliche Unterstützung.

Mit einer soliden Onlinemarketing-Strategie überzeugen die Makler ihre Klientel von den Vorzügen, die sie bieten und schaffen damit die Basis für Vertrauen, das Immobilienverkäufer ihnen entgegenbringen. Es gibt bereits eine Reihe von Beispielen, die zeigen, wie Makler ihren Bekanntheitsgrad durch regionales Marketing im Internet gesteigert haben und so dauerhaft an deutlich mehr Aufträge gelangen.

Zwar hängt die Wirksamkeit Marketingstrategien oft auch vom Budget ab, das ein einzelner Immobilienmakler investieren kann, jedoch ist es immer noch besser, klein einzusteigen als gänzlich auf Marketing zu verzichten und damit für potenzielle Immobilienverkäufer nicht merklich in Erscheinung zu treten.

Konkrete Ziele mit Onlinemarketing durchsetzen

Maklern droht derzeit eine Verschärfung ihrer Situation durch aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie, wirtschaftlicher Veränderungen und damit verbundener Unsicherheiten, die sich auf das Marktgeschehen auswirken. Gerade angesichts dieser drohenden Engpässe ist eine kontinuierliche Online-Präsenz wichtiger denn je, um Abhängigkeiten von Empfehlungen, Zufallsaufträge und Offline-Marketing zu verringern.

Makler und Investoren verfolgen stets unterschiedliche Ziele. Für den Makler ist die Vermittlung werthaltiger Immobilien die Basis einer gewinnbringenden Geschäftstätigkeit. Der Investor möchte vorrangig Off-Market-Immobilien angeboten bekommen, um sich die Verkaufsprovision zu ersparen und damit bei der Weiterveräußerung oder Vermietung der Objekte höhere Gewinne zu realisieren. Für beide Gruppen ist es jedoch gleichermaßen bedeutsam, online regional eine Präsenz zu zeigen, die Vertrauen erweckt und die Eigentümer gezielt anspricht.

Die Marketing-Profis bei R.E.CONNECT setzen diese Zielsetzungen mit großem Know-how und Sachkunde im Immobiliensektor um. Sie betreiben Performance-Marketing, das sich für Online-Werbemaßnahmen besonders gut eignet. Die Wirksamkeit des Marketings kann direkt analysiert werden, was zu messbaren Erfolgen führt. Zur Stabilisierung des geschäftlichen Erfolgs wird in der Regel eine längerfristige Begleitung mit dem Maklerbüro respektive den Investoren vereinbart.

Ihr Ziel ist, dass Immobilieneigentümer mit Aufträgen oder Angeboten proaktiv auf Sie zugehen, weil sie die Zusammenarbeit mit Ihnen anstreben? Melden Sie sich jetzt bei R.E.CONNECT und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch.

