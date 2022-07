Die TikTok Follower der GFL, GFL2 und European League of Football Teams

Die Munich Cowboys sind die Twitter Könige

Danach folgen gleich sechs Teams aus der European League of Football, angeführt von den Wroclaw Panthers mit 3.118 Followern, Hamburg Sea Devils/1.593, Barcelona Dragons/1.300, Vienna Vikings/1207 und Berlin Thunder/1.103.

Dann kommen in der Gesamtbetrachtung die Wiesbaden Phantoms aus der GFL2 mit 902 Followern. Es folgen wieder zwei Teams aus der European League of Football, Düsseldorf Rhein Fire mit 644 Followern und Frankfurt Galaxy mit 625 Followern.

Alle Teams der European League of Football haben Twitter Accounts, da ist die Liga selbst mit 6.728 Followern ein gutes Vorbild. Dazu kommen noch die 32.200 Follower von ex NFL Spieler Björn Werner, der seit dieser Saison Gesellschafter und Sportdirektor von Berlin Thunder ist. Auf 2.543 Follower kommt Liga Commissioner Patrick Esume. Bei der Betrachtung der Teams fallen wieder die Cologne Centurions auf, welche auch ohne Internetseite agieren und die ihre eher geringe TikTok Reichweite auch noch auf zwei TikTok Accounts aufteilen, einmal mit und einmal ohne Bindestrich. Warum auch immer? Wir haben in der Statistik den Größeren genommen.

In der GFL haben gleich vier Teams keine direkten Twitter Aktivitäten, die Schwäbisch Hall Unicorns, Frankfurt Universe, Allgäu Comets und ifm Ravensburg Razorbacks. Immerhin sind die Frankfurter Cheerleader auf TikTok aktiv, ihr Cheer4you Account bringt es auf 1.009 Follower. Überhaupt sind oft die Cheerleader, einzelne Spieler und auch Fans aktiv, welche ihre Teams über ihre eigenen Accounts auf TikTok präsentieren. So findet man über die Hashtags auch Beiträge der Teams ohne eigenen Account. Ein Phänomen sind die Schwäbisch Hall Unicorns, welche in der Gesamtwertung von Facebook, Instagram und Twitter die GFL Tabelle anführen und dann überhaupt keine TikTok Aktivitäten haben. Ob es daran liegt, dass sie auch keine eigenen Cheerleader haben?

In der GFL2 sind die bereits erwähnten Wiesbaden Phantoms auf TikTok am erfolgreichsten. Dann folgen die Lübeck Cougars mit 268 Follower, die Assindia Cardinals/48, Rostock Griffins/46 und Bad Homburg Sentinels/7. Die elf restlichen GFL2 Teams haben bislang überhaupt keine TikTok Aktivitäten, da liegt für die Zukunft noch einiges Potential.

Erstellt von Amfoo, Holger Weishaupt am 08.07.2022

Amfoo.de, alles für American – Football. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

Kontakt

Amfoo.de

Holger Weishaupt

Einhardstraße 24

63500 Seligenstadt

061827836971

weishaupt@amfoo.de

https://amfoo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.