Das Gesunde liegt so nah: Fasten und Wellness im BollAnts Spa im Park im Nahetal

Heilfasten wiederentdecken und die Felke-Therapie dort erleben, wo sie vor über 100 Jahren ihren Ursprung fand

München/Bad Sobernheim, 7. Juli 2022. Wozu weit reisen, wenn das Glück beinahe vor der Tür wartet? Das Hotel BollAnts Spa im Park liegt in Bad Sobernheim im Naheland und empfängt seine Gäste mit einem umfangreichen Wellness- und Gesundheitsangebot. Ein wichtiger Teil des Naturheilkundekonzepts hier ist die ganzheitliche Felke-Therapie, die in Bad Sobernheim vor über 100 Jahren ihren Anfang fand. Wer seinen Körper also auch von innen heilen möchte und auf der Suche nach einer neuen Ernährungsform ist, kann sich im bollant.SPA im Park dem Heilfasten annehmen. Das Felke.Med Heilfasten nach Dr. Otto Buchinger ist dafür da, Körper und Geist nachhaltig zu reinigen und zu revitalisieren. Eingebettet in das Wohlfühlprogramm des Hotels für Felke-Faster wird diese Zeit des freiwilligen und bewussten Verzichts zu einer besonderen Erfahrung für Körper und Seele, stets begleitet vom erfahrenen Expertenteam.

Das Felke Heilfasten Basic Angebot ist ab 1.139 Euro buchbar für fünf Übernachtungen pro Person im Einzelzimmer, inklusive etlicher Zusatzleistungen.

Wer sich reinigen und entschlacken möchte, dabei aber nicht auf das Essen verzichten möchte, kann im bollant.SPA im Park das neue Angebot zum Basenfasten buchen. Mit einer bewussten Ernährung nur mit rein basischen Lebensmitteln wird das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt, eine Übersäuerung vermieden und somit gesundheitlichen Problemen vorgebeugt. Das Basenfasten Angebot ab 1.060 Euro beinhaltet fünf Übernachtungen inkl. BollAnts-Verwöhnleistungen und täglich wechselndem Aktiv- und Entspannungsprogramm. (Anreise So., Abreise Fr.)

Ausgezeichnet als bestes Wellnesshotel in Rheinland-Pfalz, dient das Hotel als Rückzugsort für alle Ruhesuchende und bietet dennoch auch eine grenzenlose Vielfalt für Aktivreisende. So kommt im Spa-Bereich des Hotels jeder Wellnessliebhaber auf seine Kosten. Auf einer Fläche von mehr als 3500 m2 befinden sich im bollant.SPA vielfältige Saunen, Dampfbäder, Pools und Ruheräume. Zudem gibt es im Außenbereich noch einen 20 Meter langen Pool, der ganzjährig beheizt wird.

Mit seiner Lage mitten in Rheinland-Pfalz ist das Hotel sehr gut zu erreichen. Das Urlaubsgefühl stellt sich hier innerhalb kürzester Zeit ein, denn eingebettet in die Weinlandschaft des Nahetals reicht der Blick vom Hotel über zahlreiche Hügel und Weinberge.

Weitere Informationen und Buchung unter www.bollants.de

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die „BollAnts“) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte. Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 17 Gault Millau Punkten dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

Kontakt

KPRN network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) BollAnts Spa im Park