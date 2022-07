Oberflächenbehandlung und Endenbearbeitung von Drahtbiegeteilen

Maßgefertige CNC Dahtbiegeteile, die hochspezifische Anforderungen erfüllen, sind kein Standardprodukt, das jederzeit überall verfügbar ist. Entsprechend gefragt und gut ausgelastet sind Unternehmen, die ihr Drahtbiegehandwerk verstehen und wissen, worauf es in den unterschiedlichen Branchen ankommt. Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH gehört zu diesen spezialisierten Herstellern hochwertiger Drahtbiegeteile für unterschiedliche Industriebereiche. „Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Medizintechnik, Maschinen- und Anlagenbau. Aber auch für die Möbelindustrie und den Messebau fertigen wir Drahtbiegeteile in kleinen und großen Stückzahlen sowie Musterteile“, sagt Armin Zecevic. Der Inhaber des Drahtbiegespezialisten weiß worauf es ankommt: So hat er in den letzten Jahren nicht nur in einen großen Maschinenpark aus Highspeed-Wafios-Drahtbiegemaschinen und neue Fabrikhallen investiert, sondern setzt auch auf umfassende Serviceleistungen. „Unsere Kunden erhalten bei uns alles aus einer Hand. Wir sind Ansprechpartner für alle Arbeitsschritte von der Musterentwicklung über die eigentliche Fertigung bis zur Weiterbearbeitung wie dem Verschweißen, dem Zusammenbau und die gewünschte Oberflächenbehandlung.“ Natürlich gehört auch die individuelle Endenbearbeitung der maßgefertigten Drahtbiegeteile zum Leistungsspektrum. Dank des hauseigenen Werkzeugbaus bietet DBS ihren Kunden eine Vielzahl von Endenbearbeitungen. „Ob es um die Anbringung von Bohrungen oder Fräsungen geht, ums Abfasen oder Verrunden der Drahtenden, ums Stanzen, Lochen oder das Gewindeschneiden – mit unserem Know-how, unserer Manpower und unserem großen Maschinenpark können nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen“, sagt Armin Zecevic.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

