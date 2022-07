Jazz Single „Agua de Beber“, gesungen von Alla van Delft und Marcello Vieira, veröffentlicht am 07.07.2022

Die neue Veröffentlichung „Agua de Beber“ der Sängerin Alla van Delft ist die dritte Single ihres neuen musikalischen Projekt „A´s of Jazz.“

„Ein guter Grund, den heutigen Tag mit Freude zu beginnen“, – meint Alla van Delft, denn positive Musik kann nicht nur kurzfristig gute Laune bringen, sondern durch den ganzen Tag positiv begleiten. Am 07. Juli 2022 veröffentlicht Jazz-Sängerin die neue Jazz-Single „Agua de Beber“, geschrieben vom bekannten brasilianischen Komponisten Antônio Carlos Jobim aus dem Jahr 1963.

Das ist bereits die dritte Single aus der musikalischen Serie. Neun Jazzstandards, aufgenommen von Alla van Delft und ihren Musikern aus Italien, Spanien, Brasilien und Deutschland, bilden zusammen ein Album: „A´s of Jazz“. Die Namen aller Songs beginnen von dem Buchstaben „A“ und das ist das erste Album aus der ganzen ABC-Serie.

„Dieses Lied aufzunehmen, war für mich etwas ganz besonderes“- so Alla van Delft. „Zum Ersten, weil die Jazz Standards zu singen und aufzunehmen, immer große Freude, aber auch große Verantwortung bedeutet. Zum Zweiten, weil wir „Agua de Beber“ als Duett aufgenommen haben“. Talentierter Sänger Marcello Vieira wurde zu Alla´s Gesangspartner.

Und wer sind die Musiker an Alla´s und Marcello´s Seite? Für die Musik sind Alberto Buffolano (Bass), Carlo Ferro (Klavier) und Giovanni Colasanti (Schlagzeug) aus Italien verantworlich. Alberto Buffolano hat für diese Single und natürlich für das ganze Album die musikalischen Arrangements geleistet. Aufgenommen wurde die schöne Musik mithilfe des Toningenieur Andrea di Pasqua.

Als Mixing und Mastering Ingenieur fungiert der Sounddesigner aus Spanien, Alfonso Pena. Er arbeitete bereits mit vielen bekannten Musikern zusammen.

Marcello Vieira freut sich auch über die Veröffentlichung: „Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Alla zusammen an diesen Aufnahmen zu arbeiten!“

Das Release erfolgt zuerst digital auf allen bekannten Plattformen für Streaming und Download (z.B. Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon). Die traditionellen Tonträger wie CDs sind für die Singles nicht geplant, werden jedoch als Album „A´s of Jazz“ voraussichtlich im Oktober 2022 die Welt erblicken.

Nähere Informationen auf der Website: https:// allavandelft-music.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR Delft Music

Herr PR Delft Music Team

Bischof-Hermann Kunst Pl. 1 1

32339 Espelkamp

Deutschland

fon ..: 00491752527212

web ..: http://www.pr-delft-music.com

email : info@pr-delft-music.com

Pressekontakt:

PR Delft Music

Herr PR Delft Music Team

Bischof-Hermann Kunst Pl. 1-Hermann Kunst Pl. 1 1

32339 Espelkamp

fon ..: 004957412321821

web ..: http://www.pr-delft-music.com

email : info@pr-delft-music.com