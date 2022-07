Glücklicher und zufriedener dank Partnerrückführung.

Glücklicher, zufriedener und ein besserer Mensch dank Partnerrückführung. Emanuell Charis.

Noch vor einigen Wochen war ich tief verzweifelt: Eine langjährige Beziehung ging in die Brüche. Obwohl eher die äußeren Umstände und nicht das Ende der Liebe, Grund für das Beziehungsaus war, sagte mir mein Verstand, dass die Trennung endgültig sei. Nach einigen Tagen, als der erste Schock überwunden war, wurde mir jedoch klar, dass ich das Ende dieser Beziehung trotz schlechter Chancen auf ein Happy End nicht akzeptieren konnten und wollte.

Ich überlegte hin und her, was ich den tun konnte. Letztlich habe ich mich entschieden, es mit einer Partnerrückführung zu versuchen. Zu Beginn war ich etwas skeptisch. Doch bereits nach kurzer Zeit geschah aber etwas beinahe Magisches: Schon während dem Prozess der Partnerrückführung mit dem Hellseher Eduard von der Heide merkte ich, dass es mir immer besser ging. Noch bevor ich das eigentliche Ziel der Partnerrückführung erreichte und mit meinem Ex-Partner einen Neuanfang wagte, merkte ich, dass ich immer zufriedener wurde. Plötzlich ging es wieder voran im Leben und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte ich wieder das Gefühl, mein Leben sei schön und ausgefüllt.

Ein neues Leben dank Partnerrückführung

Die Menschen in meinem Umfeld haben mich auch immer wieder darauf angesprochen und mir gesagt, dass sich meine Ausstrahlung verändert habe. Ich würde gelöster und positiver wirken. Zuerst wusste ich nicht, wovon diese Personen alle sprechen. Doch als ich in mich hineinhorchte, merkte ich, dass ich mich aus so fühlte: Gelöst und mit einer positiven, hoffnungsvollen Lebenseinstellung. Ich bemerkte an mir und in meinem Leben all die kleinen Veränderungen. Morgens fiel es mir wieder leichter, aufzustehen. Ich unternahm Dinge, die ich jahrelang nicht getan hatte und ging wieder mein früheres Hobby nach. Dies alles tat ich aber nicht, weil mir jemand dazu geraten hatte. Nein, ich spürte den Drang, wieder etwas für mich zu tun und nicht alleine die Beziehung oder im Moment das Scheitern der Beziehung in den Mittelpunkt meines Lebens zu rücken.

Jahrelang drehte sich in meinem Leben alles um zwei Dinge: Was alles im Leben schiefläuft und um die Beziehung. Mir wurde klar, dass ich lange Zeit trotz der Beziehung nicht glücklich war. Ganz im Gegenteil: Ich war nicht einmal zufrieden.

Die Partnerrückführung hat mir letztlich nicht nur meinen Ex zurückgebracht. Ich habe bei diesem ganzen Prozess der Partnerrückführung viel gelernt und habe das Gefühl, ich habe mich selbst sehr entwickelt. Durch die Gespräche und die Arbeit an mir selbst, kann ich heute meine gemachten Fehler identifizieren und akzeptieren, jedoch ebenfalls aus meinen Fehlern lernen, um diese heute vermeiden.

In der Beziehung glücklicher als jemals zuvor

Heute kann ich nicht nur meinen Partner besser verstehen und seine Stimmung einschätzen. Mir ist jetzt auch bewusst, welche Wirkung meine Worte, meinen Handlungen und meine Taten im täglichen Leben haben. Wie oft sagt man etwas, ohne genau darüber nachzudenken? Manchmal sogar, ohne es ernst zu meinen. Ich habe durch die Gespräche mit dem Hellseher Emanuell Charis gelernt, dass diese Worte nicht nur falsch verstanden werden und zu Unstimmigkeiten führen können. Sie haben auch eine Auswirkung auf das Leben. Dadurch, dass ich immer wieder an diese negativen Dinge gedacht und sie auch ausgesprochen hatte, habe ich sie unbewusst angezogen.

Heute weiß ich: Ich kann meine inneren Ängste jetzt identifizieren und besiegen. Man sagt ja so schön: Wissen besiegt Angst. Ich war jahrelang getrieben von Angst. Doch diese Ängste waren völlig überflüssig und haben eher das erreicht, was ich vermeiden wollte. Dadurch, dass ich ständig über sie nachgedacht habe, sind sie nur stärker geworden. Es war ein wahrer Teufelskreis.

Heute kann ich sagen: Ich habe meinen Ex-Partner zurück, mit dem ich bereits viele Jahre zusammen war. Dennoch lebe ich heute in einer ganz neuen Beziehung. Das Beziehungslevel hat eine neue Stufe erreicht und unsere Partnerschaft wird getragen von Vertrauen und Liebe. Vorbei ist die Zeit, in der Streitereien und innere Ängste die Beziehung dominiert hatten.

Die Partnerrückführung beim Hellseher Emanuell Charis war nicht nur einfach eine Partnerrückführung, die zur Folge hatte, dass mein Ex-Partner und ich wieder zueinander gefunden haben und erneut eine Beziehung haben. Es war ebenfalls eine spirituelle Lebensberatung. Emanuell Charis bietet einen Weg an, zu sich selbst zu finden und das Leben zu verbessern.

Emanuell Charis GmbH

Kontakt

Emanuell Charis GmbH

Periklis Skordelis

Grafenberger Allee 277

40237 Düsseldorf

+4915208582847

info@emanuellcharis.de

http://emanuellcharis.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.