Terrassenüberdachung von PALMIYE lädt bei GOSCH ganzjährig zum Besuch ein

Individuell angepasste Terrassenüberdachung von PALMIYE bei GOSCH auf Sylt lässt Nutzung des Außenbereiches bei allen Wetterlagen zu und schafft so mehr Umsatz für den Gastronomen

Einmal mehr beweist PALMIYE Deutschland seine Kompetenz als Gastronomie-Ausstatter. Das jüngst realisierte Projekt bei GOSCH auf Sylt im Bereich der gastronomischen Terrassenüberdachungen ist ein gelungenes Beispiel für moderne und zweckorientierte Außengastronomie.

Jeder Sylt-Besucher kennt den Hafen in List. Viele Holzhäuser im maritimen Stil reihen sich aneinander und relaxtes Treiben prägt die Atmosphäre. Ein Ausflug dorthin gehört wegen der leckeren Fischbrötchen von GOSCH, dem gut gekühlten Weißwein, dem Blick auf die anlegenden Kutter und dem salzigen Geruch der See einfach für jeden Sylt-Besucher dazu.

Über der „nördlichsten Fischbude“ Deutschlands auf Sylt liegt seit kurzem das neu eröffnete JÜNNE Restaurant von Jürgen Gosch. Mit einer weit umlaufenden Terrassenüberdachungen des Hafendecks wurde der Außenbereich des JÜNNE Restaurants von PALMIYE für jede Wetterlage ausgestattet – für allzeit perfekten und geschützten Ausblick auf den schönen Lister Hafen.

Fast 30 Meter der PALMIYE Pergola SILVER wurden als Wandanschluss-Konstruktion über dem umlaufenden Deck montiert. Ob Sonnenschein oder Regen, Sturm oder Flaute – die Terrassenüberdachung bietet den perfekten Platz, um die edlen Speisen des JÜNNE Restaurants zu genießen.

In enger Zusammenarbeit mit Jürgen Gosch und seinem Architekten wurden alle Details mit PALMIYE erörtert und diskutiert. Die weit umlaufende Hafendeck-Überdachung sollte eine stilvolle Outdoor-Anbindung an das edle JÜNNE Restaurants sein – ein ruhiger Sitzplatz für den Drink in der Abendstimmung, die Zigarette nach dem guten Essen.

Zudem sollte sich die architektonische Gestaltung natürlich an den bestehenden Look des Bootshauses anpassen und höchste Flexibilität bieten. Scheint auf Sylt die Sonne, dann will man diese auch genießen. Die ins Dach integrierte 3-achsige-LED Beleuchtungen in RGB sorgt am Abend bei geschlossenem Dach für eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung des Pergola-Tuchs – Gemütlichkeit ist garantiert. Das als Sonderfarbe gefertigte Pergola-Tuch – Corporate Design muss sein – ist wasserfest.

Aufgrund der Projektanforderungen empfahl der PALMIYE Gastro-Fachpartner die Produktlinie Pergola SILVER – die Vorteile im Überblick:

o die SILVER ist freistehend oder als angebaute Variante erhältlich, letztere steht weltweit für den klassischen Kaltwintergarten-Anbau in der Gastronomie

o das moderne Design der Aluminiumprofile und des Daches punkten mit klaren Linien und Zeitlosigkeit

o einsetzbar bis zu Windstärke 11 – denn dank der speziell konstruierten Aluminiumschienenprofilen wird maximale Festigkeit geschaffen

o seitliche, hier horizontal verlaufende, Glas-Schiebeelemente schützen vor Kälte und Regen oder sorgen für flexible Frischluftzufuhr – wie es das Wetter erfordert

o per Fernbedienung und in Minutenschnelle lassen sich das Pergola-Dach sowie die seitlichen Glasschließungen öffnen und schließen

o dimmbare Beleuchtung – hier als lineare LED-Beleuchtung in RGB – sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente

o die nicht sichtbaren, in den Pfosten integrierte Regenrinnen, sorgen für eine unproblematische Entwässerung

o Ein speziell entwickeltes Anti-Zugluftsystem verhindert das Eindringen von Zugluft zwischen der Dachdecke und den Schienen

o Sonderanfertigungs-Optionen machen die Pergola SILVER zu einem Allrounder für gastronomische Terrassenüberdachungen und Kaltwintergärten.

Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/https-palmiye-de-terrassenueberdachung-gosch-juenne/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co. KG

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

Die Marke PALMIYE bietet Terrassenüberdachungen für Gastronomie sowie Privat. Bundesweit realisieren qualifizierte Fach- & Gastropartner Lösungen für den Terrassenbereich mit Pergola-Markisen und hochfunktionalen Lamellendächern.

