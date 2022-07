Konkurrenzlos gut: Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld hat beim renommierten „Grand Prix der Tagungs-Hotellerie“ überzeugend gewonnen

Der Jubel war groß als die Ergebnisse des „26. Grand Prix der Tagungshotellerie“ von „Mein Hotel“ verkündet wurden. Denn nach einer mehr als zweijährigen Pause wurden nun wieder die Besten der Branche gekürt. Bundesweit wurde das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld Hotel in der Kategorie „mit mehr als 100 Zimmern“ auf den 1. Platz gewählt. Unter Applaus durfte Hoteldirektor Walter Sosul bei der Preisverleihung für sein Haus und sein hochmotiviertes Team die Auszeichnung entgegennehmen.

„Uns macht es sehr stolz, dass wir nach den Herausforderungen der vergangenen beiden Jahre mit den trendsetzenden Innovationen in unserem Haus und großartigen Teamleistungen so überzeugend durch die Stimmen unserer Tagungsgäste den Wettbewerb gewinnen konnten“, erklärte Walter Sosul. „Denn der Grand Prix gilt als einer der wichtigsten Benchmark-Awards für die deutsche Tagungsbranche und zeigt eindrücklich, dass wir auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind.“

Rund 5.000 Trainer, Weiterbildner, Personalentwickler und Tagungsveranstalter erhielten die Möglichkeit, ihre Favoriten unter den im Printguide und auf meintophotel.de gelisteten Tagungshotels zu benennen. Zudem erhielten die Abonnenten der Zeitschrift „mep – Fachzeitschrift fürs Intern. MICE-Business“ eine Stimmberechtigung. Die Mitglieder des BDVT e.V. wurden ebenfalls in die Abstimmung mit einbezogen. Bei der Auswertung wurde unterschieden zwischen Kategorie A (Tagungshotels mit bis zu 100 Zimmern), Kategorie B (Tagungshotels mit 100 Zimmern und mehr) sowie Kategorie C (reine Tagungsstätten).

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

