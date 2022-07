Konftel Attach-Linie: Neues Top Videokonferenz-Angebot

Neue Kits optimieren Videomeetings auf raumgebundenen Computern und Meeting Raum PCs / Nutzer mit mehr Auswahl / Wartungs-Aufwand sinkt

Köln / Umeå, Konftel, führender Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen, stellt mit Konftel Attach fünf neue Video-Kits vor, die für den Betrieb auf raumgebundenen Computern oder Meeting Raum PCs (In-Room PC) optimiert sind. Damit stehen Konftel-Nutzer – neben den klassischen BYOM-Paketen – zusätzliche Konferenzlösungen zur Verfügung. Die Videolösungen sind für Besprechungen in Konferenzräumen mit fest installierten Computern und Displays konzipiert. Sie überzeugen durch ihren Bedienkomfort, sind wartungsarm und entlasten daher die IT-Abteilungen.

Fünf Attach Video-Kits: Für jeden Einsatzzweck das passende Video-Kit

Die Kits der Konftel Attach-Linie sind alle eigens für den Einsatz mit führenden Videokonferenz-Plattformen wie Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms und weiteren offenen Lösungen zugeschnitten und gleichzeitig speziell für In-Room-Systeme angepasst. Konftel Attach bietet leistungsfähige Konferenzkameras, Freisprecheinrichtungen und ein bis zu zehn Meter langes USB-Kabel für optimale Audioplatzierung. Die Kits gibt es für alle Rechner-Varianten und Raumgrößen – von klein bis extragroß (unter Verwendung zusätzlicher Erweiterungsmikrofone). Das Konftel Attach Sortiment umfasst:

– Konftel C50800 Attach – für kleine bis große Räume

– Konftel C20800 Attach – für kleine bis große Räume

– Konftel C5070 Attach – für kleine bis mittelgroße Räume

– Konftel C2070 Attach – für Huddle-Räume bis mittelgroße Räume

– Konftel C20Ego Attach – für Kleinsträume bis zu Huddle-Räumen

Mitbringen oder anschließen: Konftel-Nutzer haben die Wahl

„Egal, ob Konferenz-Teilnehmer ihren eigenen Laptop inklusive Lieblings-Apps zu einem Meeting mitbringen oder die Vorteile einer speziellen In-Room-Einrichtung nutzen wollen, bei der die gesamte Ausrüstung bereits vorhanden ist – Konftel hat für jedes Szenario die passende Lösung“, erklärt Torbjörn Karlsson, Produktmanager bei Konftel. Die Attach-Kits ergänzen das Konftel Bring Your Own Meeting (BYOM)-Konzept und gewährleisten eine umfassende Auswahl an Hardware-Optionen.

Er fügt hinzu: „Eine typische In-Room-Lösung besteht aus einem Hauptcomputer, der über ein Touchpanel oder eine drahtlose Tastatur und Maus gesteuert wird und mit einem Bildschirm verbunden ist. Durch die Kombination mit einer hochwertigen Konftel-Kamera und einer Audiolösung mit langem Audiokabel haben Nutzer noch mehr attraktive Gestaltungsoptionen für Video-Konferenzen.“

Mehr Vielfalt für Konferenzen

Tommy Edlund, Director of Global Sales, ist überzeugt: „Konftel Attach schafft mehr Auswahlmöglichkeiten für Kunden und hilft unseren Vertriebspartnern, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Das „Bring Your Own Meeting“-Konzept mit unserem einfachen One Cable Connection Hub ist nach wie vor sehr beliebt. Aber wir wollen, dass unsere Nutzer volle Auswahl bei den Einrichtungsoptionen haben. Das Segment für raumgebundene Lösungen und Meeting Raum PCs wächst stark und wir gehen davon aus, dass sich die beiden unterschiedlichen Szenarien schließlich auf etwa 50/50 einpendeln.“ Sein Fazit: „Konftel arbeitet weiter an Innovationen und geht voran. Alle unsere Produkte sind, Climate Neutral‘-zertifiziert und wir haben einige spannende neue Entwicklungen in der Pipeline. Weitere Details geben wir bald bekannt.“

Mehr Informationen über das wachsende Produktportfolio von Konftel entdecken Sie hier: https://www.konftel.com/de/solutions

Über Konftel:

Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Konferenzlösungen. Seit 1988 ist es unser Ziel, Menschen und Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Kommunikation zu unterstützen – egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Konferenzlösungen sparen Zeit und Kosten und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Wir tragen das Gütesiegel „Climate Neutral Certified“, so dass unsere Kunden ihre Konferenzausrüstung mit gutem Gewissen beim Klimaschutz kaufen können. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Deshalb setzen wir bei unseren Konferenzlösungen ausschließlich die führenden Technologien ein. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel-Geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: www.konftel.de

