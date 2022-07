HakaGerodur reagiert mit Produktionsplanungslösung von DUALIS auf geforderte Flexibilität im Markt

Hersteller im Bereich der Kunststoff-Extrusion erzielt mit Einsatz von APS GANTTPLAN mehr Transparenz und effizientere Abläufe

Dresden, 6. Juli 2022 – Extrusion ist das mengenmäßig bedeutendste Verfahren der Kunststoffindustrie. In der Branche sind immer kürzere Lieferzeiten sowie schnelle Reaktionsfähigkeit gefordert. Daher müssen alle Prozessschritte optimal aufeinander abgestimmt sein. Es gilt dabei, alle planungsrelevanten Ressourcen und Restriktionen in der Fertigung zu überblicken und zu planen. Die HakaGerodur AG, Hersteller im Bereich der Kunststoff-Extrusion, setzt daher das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) bereits an zwei von drei Produktionsstandorten ein.

HakaGerodur ist seit vielen Jahrzehnten Spezialist im Bereich Kunststoff-Extrusion. Das Unternehmen stellt an drei Standorten in der Schweiz und Deutschland Kunststoff-Produkte für die Bereiche Heizung und Sanitär, Rohrsysteme, Profile und Erdwärme her.

Ziel: Vorrausschauend und flexibel planen

Michael Menzl, CEO der HakaGerodur AG, erklärt: „Die Fertigung unterliegt heute steigender Variantenvielfalt und zunehmender Komplexität. Daher müssen alle planungsrelevanten Ressourcen und Produktionsrestriktionen in der Fertigung überblickt und gesteuert werden, um sie gemäß der Zielkriterien zu optimieren. Eine durchdachte und vorausschauende Planung ist also die zwingende Voraussetzung für effiziente Fertigungsabläufe in unserem Unternehmen.“

Zunächst hatte HakaGerodur das ERP-System von IFS zur Prozessoptimierung implementiert. Die Lösung konnte jedoch die komplexen Anforderungen an die Fertigungsplanung nicht vollständig abdecken. Daher entschied sich das Unternehmen dafür, die Produktionsplanung zukünftig mittels eines APS-Systems vorzunehmen. Das APS-System stellt als Planungs-Add-on die logische Erweiterung zur ERP-Lösung dar. Es schließt die Lücke zwischen der längerfristigen Betrachtung des ERP-Systems und den dynamischen Entwicklungen in der Fertigung. Planer können damit effizienter arbeiten.

Effizienter Rollout durch Proof of Concept

Bei der Auswahl der passenden APS-Lösung standen umfassende Funktionalitäten zur Feinplanung, eine mögliche automatische Planung und die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. In dem Auswahlverfahren überzeugte DUALIS, unter anderem mit einem Proof of Concept, in dem gemeinsam mit IFS die Schnittstellenspezifikationen definiert wurden.

„DUALIS führte uns sehr gut durch den Proof of Concept. Dieser war für uns essenziell, um eine schnelle und reibungslose Implementierung mit entsprechender Schnittstelle zu gewährleisten. Mit dem PoC war ein wesentlicher Teil der Projektarbeit bereits durchgeführt. Schwachstellen und mögliche Risiken ließen sich erkennen und die Aufwände abschätzen. Zudem ergab die Prüfung, dass alle Anforderungen mit GANTTPLAN umsetzbar sind“, sagt Michael Menzl.

Die Implementierung von GANTTPLAN wurde innerhalb weniger Monate abgeschlossen und durch erfahrene Planungsexperten von DUALIS intensiv unterstützt.

Planung ist essenziell in der modernen Fabrik

Heute kommt im Hause HakaGerodur GANTTPLAN Expert zum Einsatz. Mit dem interaktiven APS-System werden die Planer unterstützt, Materialflüsse und Fertigungskapazitäten simultan zu bewerten. Produktionsaufträge können so unter Einbezug aller Restriktionen exakt terminiert und effizienter durchgeführt werden. Auch eventuelle Kapazitätslücken werden schnell und zuverlässig erkannt. Die Planer sind damit in der Lage, den gesamten Planungshorizont zu betrachten sowie schnell und präzise zu agieren und zu reagieren sowie Hindernisse effizient zu umschiffen.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Breitscheidstraße 36

01237 Dresden

+49 (0) 351-47791620

hwilson@dualis-it.de

http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: HakaGerudor