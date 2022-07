Maritimes Flair für das Zuhause von erwinmueller.de

Heimtextilien und Deko machen „Lust auf Meer“

Der Strandurlaub ist gerade vorbei oder lässt noch auf sich warten? Mit der neuen Themenwelt “ Lust auf Meer“ holt erwinmueller.de Strandfeeling in das Zuhause. Heimtextilien und Dekorationen in maritimen Farben und Designs sorgen für Urlaubsambiente.

Feiern wie am Meeresstrand

Die luftigen Restaurants in den Mittelmeerländern begeistern nicht nur mit mediterraner Küche, sondern auch mit ihrem ganz besonderen Ambiente. Mit ein paar Dekorationselementen lässt sich diese Stimmung auch in das heimische Esszimmer oder auf die Terrasse zaubern. Luftig und frisch wirkt der Tisch ganz in Weiß. Mit fleckabweisender Tischdecke und Servietten, kombiniert mit schlichtem, weißem Geschirr, in dem Speisen besonders schön zur Geltung kommen. Windlichter und Pampaswedel setzen farbige Akzente.

Tischwäsche und Servietten der Erwin Müller Tischserie „Madrid“ sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Besonders stimmungsvoll ist auch eine Kombination mit Blau. Tischsets mit maritimen Motiven sind ein Blickfang am Tisch und unterstreichen das maritime Dekorationsthema.

Das Mitbringsel für die Essenseinladung in Form von Wein, Sekt oder Olivenöl lässt sich mit Geschirrtüchern mal etwas anders und passend zum Thema gestalten. Die „Verpackung“ ist später in der Küche im Einsatz.

Erfrischende Meeresbrise im Badezimmer

Mit Weiß, Blau und Streifen entsteht im Nu das Gefühl einer frischen Meeresbrise im Badezimmer. Weiche Frottiertücher sind eine Wohltat nach Dusche oder Bad. Eingehüllt in einen Leichtfrottier-Bademantel im stilechten, maritimen Design wird das Bad zur Wellnessoase. Flauschige Badematten mit Streifen und Anker vervollständigen das Strandambiente.

Luftige, atmungsaktive Bettwäsche

Genau das Richtige für heiße Sommernächte ist Bettwäsche aus atmungsaktiven Baumwollgeweben. Seersucker mit der typischen kreppartigen Oberfläche sorgt für eine gute Luftzirkulation, hat einen kühlenden Effekt und ist besonders pflegeleicht. Auch Single-Jersey, Mako-Satin und Renforce sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Single-Jersey ist eine feinmaschige Strickware, sehr weich und elastisch. Mako-Satin hat eine glatte Oberfläche und dadurch einen kühlenden Effekt. Renforce ist eine leichtes Baumwoll-Gewebe mit hoher Strapazierfähigkeit. Mit der sommerlichen Bettwäsche und Accessoires im maritimen Design verwandelt sich das Schlafzimmer in ein Urlaubsdomizil.

Dekoration für drinnen und draußen

Dekoartikel setzen Akzente im maritimen Wohnstil. Nicht wegzudenken für ein gemütliches Ambiente sind Windlichter. Rustikal wirkt ein Windlicht aus Glas mit Sisalschnur und umklappbarem Sisal-Henkel. Verspielte Akzente setzen Deko-Segelboote aus Holz.

Und natürlich muss auch das Outfit zum maritimen Stil passen, wie Capri-Hose und T-Shirt mit Streifen. Die Homewear von Erwin Müller kann flexibel kombiniert werden mit kurzer und langer Hose, Freizeitjacke und Top. Da ist man bei jedem Wetter bequem und passend gekleidet.

In der neuen Themenwelt „Lust auf Meer“ kann man eintauchen in maritimes Ambiente. Mit den vorgestellten Heimtextilien und Accessoires fühlt sich jeder in seinem Zuhause wie am Strandurlaub.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

