Ein Weltrekord geht auch in vier Minuten

Familienexperte Luis Maraver aus Rüsselsheim begeistert beim internationalen Speaker-Slam in Masterhausen.

Beim internationalen Speaker Slam, der am 24.06.22 in Mastershausen stattfand, hat der Familienexperte Luis Maraver aus Rüsselsheim einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 142 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch der Familienexperte Luis Maraver aus Rüsselsheim mit dem Thema der Elternarbeit begeistert. Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance mitreißen.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

