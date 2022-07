Das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Rastatt

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist nun auch für Senioren in Rastatt und Umgebung zugänglich

Die SeniorenLebenshilfe ist ein für ältere Menschen tätiger Dienstleister, der im gesamten Bundesgebiet im Einsatz ist. Angeboten werden vielfältige praktische Leistungen, die das Leben von Senioren erleichtern. Oberstes Ziel der SeniorenLebenshilfe und ihrer Lebenshelfer ist die Erhaltung der Lebensqualität bis ins hohe Alter. Die neue Lebenshelferin Darja Scherbakov ist zukünftig für Senioren in Rastatt und Umgebung tätig. Detaillierte Informationen zur Frau Scherbakov finden Sie unter Lebenshelfer Rastatt.

Vielfältige praktische Leistungen und zwischenmenschliche Gespräche

Die SeniorenLebenshilfe offeriert älteren Menschen ein in Deutschland einzigartiges Konzept. Mit der vielfältigen und bedarfsgerechten Unterstützung soll es Senioren ermöglicht werden, selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause und ihrer vertrauten Umgebung alt zu werden. Mit dieser Absicht hat die Geschäftsführerin Carola Braun 2012 die SeniorenLebenshilfe gegründet. Neben den vielfältigen praktischen Leistungen, die ältere Menschen in Anspruch nehmen können, spielen auch gemeinsam unternommene Aktivitäten und zwischenmenschliche Gespräche eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und werden bei Bedarf individuell von der Berliner Zentrale aus unterstützt.

Praktisch Unterstützung im Alltag und Hilfe bei der sinnvollen Freizeitgestaltung

Die Lebenshelfer bieten ihre Dienste in allen Bereichen des täglichen Lebens an. Je nachdem, wie der individuelle Bedarf der älteren Menschen aussieht, sind die Lebenshelfer zum Beispiel als Haushaltshilfen oder Alltagsbegleiter im Einsatz. Sie putzen die Wohnung, übernehmen den Lebensmitteleinkauf und Waschen die Wäsche. Sie begleiten die Senioren außerdem zum Arzt und zu behördlichen Terminen. Jeder Lebenshelfer verfügt über einen Pkw, mit dem nötige Wege mühelos zurückgelegt werden können. Bei Bedarf kümmern sich die Lebenshelfer auch um die Koordination der Pflege. Sie unterstützen die Senioren außerdem dabei, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Je nach persönlichen Interessen werden gemeinsame Spaziergänge unternommen oder zusammen Freunde oder die Familie besucht

Neue Lebenshelferin Darja Scherbakov für Rastatt und Umgebung

Auch Senioren in Rastatt und Umgebung kommen zukünftig in den Genuss der Unterstützung durch die SeniorenLebenshilfe. Die neue Lebenshelferin Darja Scherbakov möchte ältere Menschen durch ihre Arbeit entlasten und dafür sorgen, dass diese sich weniger einsam fühlen. Die 1988 in Dshambul, Kasachstan geborene Mutter von zwei Söhnen hat nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel zunächst in diesem Bereich gearbeitet. Nach einem Fernkurs zum Personal und Business Coach hat sie eine Tätigkeit als stellvertretende Büroleitung übernommen. Selbstbestimmung und Würde im Alter sind ihr erklärtes Ziel für die von ihr betreuten Senioren. Da ihr Familie sehr wichtig ist, verbringt sie viel Zeit mit dieser. Außerdem liest sie gerne Romane sowie Fachbücher über Psychologie und begeistert sich für Kunst und Malerei.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Darja Scherbakov bietet Ihre seniorengerechte Unterstützung in Zukunft in Rastatt und der näheren Umgebung an. Die SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, möchte ihr Angebot für ältere Menschen noch weiter ausbauen. Daher sucht das von Carola Braun und ihrer Familie geleitete Unternehmen regelmäßig nach neuen Lebenshelfern, die das Leben von Senioren leichter und lebenswerter machen. Jedem Lebenshelfer werden für einen optimalen Start eigene Schulungen und Weiterbildungen angeboten. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

