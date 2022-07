Messbar erfolgreiches Contextual Targeting mit Quintesse – transparent, zielgruppengenau und ganz ohne 3rd Party Cookies

Kontextuell relevante Werbung erhöht die Werbewirkung durch relevante Zielgruppenansprache, Steigerung der Brand Safety, Brand Suitability und Brand Sustainability.

Mit „Quintesse“ hat Vibrant Media, einer der weltweit führenden Anbieter von kontextuellen Werbelösungen für das digitale Marketing, im Jahr 2020 seine semantische Intelligence-Plattform vorgestellt, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) eine ganze Reihe kontextbezogener Signale identifiziert, die es der Käufer bzw. Demand Seite im programmatischen Advertising ermöglicht, neben Brand Safety und Brand Suitability auch und gerade die relevante Zielgruppenansprache in Kampagnen so zu gewährleisten, dass höhere Klickraten (CTR), Site Traffic Rates (STR) und bessere Conversion Rates (CR) erzielt werden. Das Contextual Targeting von „Quintesse“ basiert auf den Echtzeitinteressen der User, ohne dabei auf 3rd Party Cookies zurückzugreifen. In der Konsequenz heißt dies, dass das Aussteuern der Werbung nicht darauf basiert, wer der User ist, sondern wofür er sich interessiert. Diese Art des „Interest Based Advertising (IBA)“ liefert somit einen besseren Return-on-Invest (ROI), einen genaueren Zielgruppen-Fit und dadurch bessere Conversion-Rates im Mid-to-Lower Funnel. Aktuelle Kampagnen mit führenden Automotive Konzernen zeigen, wie kontextuelles Targeting – klug eingesetzt mit „Quintesse“ – die Werbewirkung und die Markenbekannheit sowie definierte KPIs deutlich verbessern kann.

The rising star: Contextual Targeting

Eine neue Ära der Datenschutzgesetzgebung durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/ GDPR) zwingt die Werbebranche dazu, alternative Optionen zu Cookies von Drittanbietern, sog. 3rd Party Cookies, als primäre Methode der Zielgruppenansprache zu verfolgen. „Das Ende der 3rd Party Cookies und die Ankündigung von Google, das Behavioral Targeting mittels 3rd Party Cookie Analyse spätestens Ende 2023 abzuschaffen, zwingen die Werbebranche, neue Wege zu gehen, um Kunden relevant und skalierend zu identifizieren und anzusprechen“, erklärt Christoph von Reibnitz, Managing Director D.A.CH Markets & UK Sales Lead bei Vibrant Media. „Die Forderungen nach Pro-Privacy-Targeting-Lösungen werden immer lauter. Aber nicht nur der fehlende Schutz der Privatsphäre der User ist das Problem, automatisierte Onlinewerbung verliert zunehmend an Aufmerksamkeit, wird von der potenziellen Zielgruppe ignoriert oder erscheint gar im falschen, nicht gewünschten Kontext. Der Markt verschiebt sich hin zu kontextbezogenen Targeting-Angeboten in Realtime wie denjenigen von „Quintesse“, erläutert von Reibnitz weiter.

„Quintesse“, die semantische Intelligence-Plattform für kontextuelles Targeting in Realtime, unterstützt Marken dabei, kontextuelle Werbung zielgerichtet und somit relevant auszusteuern. Die Expertise von „Quintesse“ steht für granular-kontextbezogenes Targeting, welches durch eine URL-Überschriften-Paragraph-Satz-Wort Analyse innerhalb redaktioneller Artikel sicherstellt, dass Werbetreibende einzelne Nutzer in kontextrelevanten, markensicheren und markentauglichen, redaktionellen Artikeln an ihrem Point-of-Interest (POI) erreichen. Werbetreibende können so besser die Bedürfnisse und das Nutzerverhalten verstehen. „Quintesse“ nutzt diese editoriellen Daten, um markenspezifische, kontextuelle Cluster über den Einsatz von datenschutzkonformen Contextual-IDs zu bilden und darüber Curated Marketplaces oder passende Contextual Segments zu kreieren. So können Marken ihre Werbung mit größtmöglichem Zielgruppen-Fit platzieren und sich gleichzeitig vom Wettbewerb abheben; und das gekoppelt mit dem Echtzeit-Interesse der User, um die Werbewirkung zu maximieren und durch den Einsatz von kontextuellen Clustern die relevante Reichweite deutlich auszubauen.

Mit künstlicher Intelligenz zum verbesserten ROI

„Durch die Kombination von Natural Language Processing (NLP) und Curated Machine Learning (CML) ist unsere Technologie in der Lage, Inhalte äußerst präzise zu kategorisieren und umfassend zu kontextualisieren, was für unsere Kunden absolut entscheidend ist, wenn es darum geht, die Zielgruppe passgenau zu erreichen“, sagt Anne Hensel, Head of Ad Operations bei Vibrant Media. „Die semantische, tonalitätsbezogene und emotionale Kontextualisierung von Webseiten schützt Marken vor ungeeigneten Inhalten und schaltet wertvolles Mediainventar frei, um einen messbaren Paid-Media-ROI zu erzielen“, so Hensel weiter. Die kontextbezogene Intelligence Lösung scannt dabei ganzheitlich URLs, Überschriften, Paragraphen, Sätze, Wörter, nebst Bildern, Audio und User-Kommentaren innerhalb von redaktionellen Artikeln in Echtzeit und leitet ein menschenähnliches Verständnis der Inhalte ab, um passendes und relevantes Media-Inventar zu kuratieren. Einzelne Artikelinhalte, die nicht den Brand Safety-, Suitability- und Sustainaibilty-Anforderungen entsprechen, werden dadurch identifiziert und geblocked. Die Analyse des genauen Artikelinhalts und die in Echtzeit erfolgende semantische Inbeziehungsetzung der Artikelinhalte und Bestandteile stellt für Quintesse aber nicht das Ende der Kontextualisierung dar. Neben der Erfassung von dynamischen Elementen wie Kommentaren wird ebenfalls die emotionale Tonalität der Seite ermittelt und zielsicher identifiziert.

„Quintesse“ setzt daher auf echte semantische, tonalitätsbezogene und emotionale Erkennung der Inhalte, steht messbar für hervorragendes datenschutzkonformes Zielgruppen-Targeting durch den Einsatz der beschriebenen Contextual Targeting Algorithmen, ermöglicht so kontextbezogene Analysen und ist daher ein innovatives und erfolgreiches Targeting-Tool für moderne, digitale Marketing-Kampagnen.

Quintesse hält, was es verspricht

Eine der größten Stärken von Quintesse ist die passgenaue Zielgruppenansprache, die eine gute Reichweite und Skalierung der Kampagne sicherstellt. Gemeinsam mit annalect Germany, der Data Specialist Unit der global operierenden Holding Omnicom Media Group, wurde im Herbst 2021 eine Kampagne zur Steigerung der Markenbekannheit im Bereich E-Mobility für einen großen französischen Automotive Hersteller programmatisch geschaltet. Für die Kampagne wurden eine enge Zielgruppe (Interesse an günstigen E-Autos,

Quintesse ist ein unabhängig von VIBRANT geführter Content Verification & Contextual Targeting in Realtime SaaS, der vollautomatisiert globale sowie nationale Display- und Videokampagnen auf Brand Safety/Suitability, Brand Visibility sowie Anti Ad-Fraud misst. Darüber hinaus schlägt Quintesse durch AI-Einsatz über seinen Contextual Targeting Algorithmus auf Marke und Kampagnen passende Artikel-URLs zur relevanten Kampagnendistribution vor. Durch seine einzigartige Paragraph-Satz-Wort-Analyse in Echtzeit blockt Quintesse nicht ganze Websites und deren Inhalte sondern nur einzelne Artikel, die nicht den KPI-Kriterien an Brand Safety/Suitability sowie Visibility entsprechen und sorgt zudem durch seinen Contextual Targeting Algorithmus für höchstrelevante Aussteuerung von Kampagnen in relevanten, redaktionellen Artikeln. Wertvolles Mediainventar wird weiterhin verfügbar gehalten und sorgt so für messbare Effizienzsteigerung des eCPM. Das globale Unternehmen hat Niederlassungen in New York, Boston, San Francisco, Los Angeles, Chicago, London, Hamburg, Düsseldorf und München und bietet aktuell Dienstleistungen in englischer und deutscher Sprache sowie in geplanten weiteren 25 Sprachen an. Mehr Informationen zu Quintesse: www.quintesse.io

Weitere Informationen zu Quintesse finden Sie hier:

Quintesse im Netz: www.quintesse.io

Quintesse LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quintesse/

Quintesse Podcast: https://anchor.fm/quintesse

Firmenkontakt

IsarGold für Quintesse

Simone Kohler

Müllerstraße 39

80469 München

+49 89 4141715-15

quintesse@isar.gold

http://www.quintesse.io

Pressekontakt

IsarGold

Simone Kohler

Müllerstraße 39

80469 München

+49 89 4141715-15

quintesse@isar.gold

http://www.isar.gold

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.