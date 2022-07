Schicksal der Roma in Jugendbuch thematisiert

Jeannette Runge verknüpft gekonnt Pferderoman mit aktuellem Flüchtlingsthema

Begonnen hatte alles mit der Flucht übers Meer in ein noch fremdes Land. Die beiden Mädchen Inèz und Anthéa treffen nachts im Pferdestall durch Zufall aufeinander, wo die neue Stute Salka keine Ruhe findet. Obwohl Anthéa und Inèz grundverschieden sind, lässt sie die gemeinsame Liebe zu den Pferden dicke Freunde werden. Dies ist die Rahmengeschichte des Jugendbuchs von Jeannette Runge, das nun in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen ist und den Titel „Grenzlandpferde Salka“ trägt.

Doch damit nicht genug, denn das Buch ist nicht nur ein Pferderoman für junge Leser*Innen ab 11 Jahren, sondern auch ein aktueller Roman, der die Flüchtlingsproblematik und die Situation der rumänischen Roma in Europa beleuchtet sowie soziale Einbindungsschwierigkeiten und die Herausforderungen von Expat-Familien als modernes Nomadenphänomen in den Vordergrund bringt. Es macht deutlich, wie Menschen in ihren Heimatländern verfolgt werden und dann auf der Flucht immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen und an diesen verzweifeln können. Der Jugendroman zeigt aber auch, mit welchen Problemen Kindern von Expat-Familien zu kämpfen haben, die von ihren Eltern von Land zu Land, von Ort zu Ort gebracht werden, ohne je irgendwo Wurzeln schlagen zu können.

„Das Buch ist bereits seit vielen Jahrzehnten unterwegs“, sagt die Autorin Jeannette Runge, die im Schwarzwald aufgewachsen ist und heute mit ihrer Familie in Dänemark lebt. Die Mutter von vier Kindern ist seit Jugendtagen passionierte Reiterin und schreibt seit vielen Jahren Kurzgeschichten. „Durch die Begegnungen auf dem Wanderritt Traces 2016 und das Pilgrimsdasein als Wanderreiter durch Europa wurde die Gestaltung und Ausformung des Buches schließlich konkreter.“ Bei vielen Ritten und ausgedehnten Spaziergängen an der Ostküste Dänemarks entstanden schließlich die Protagonistin und die gesamte Personengalerie. Wie die Perlen auf einer Schnur reihte sich der Rahmen für die erste Geschichte von Grenzlandpferde, der weitere folgen sollen.

Bibliografische Angaben:

Jeannette Runge

Grenzlandpferde Salka

ISBN: 978-3-96074-567-9, Taschenbuch 80 Seiten, auch als E-Book erhältlich

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

