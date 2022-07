Laut Untersuchungen von Sumsub planen 55 % der Kryptounternehmen, das Budget für die Identitätsprüfung zu erhöhen

Sumsub, ein Technologieunternehmen, das ein umfassendes technisches und rechtliches Toolkit anbietet, um die Anforderungen von KYC, KYB und AML abzudecken, hat den allerersten Bericht zur Identitätsprüfung für die Kryptoindustrie veröffentlicht.

Berlin, 1. Juli 2022 – Sumsub, ein globaler Anbieter von Identitätsprüfungssoftware, hat heute State of Identity Verification in the Crypto Industry veröffentlicht ( https://sumsub.com/crypto-report/). Dies ist die allererste Studie über Verifizierungspraktiken von Kryptounternehmen, die Remote-Verifizierungsstatistiken mit Experteneinblicken in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Zukunft der Identitätsverifizierung kombiniert.

Die Forschungsmethodik von Sumsub

Für diese Forschung hat Sumsub 200 Kryptounternehmen befragt und Millionen von Identitätsprüfungen analysiert, die in den Jahren 2021-2022 durchgeführt wurden. Die Daten werden Unternehmen dabei helfen, die Verifizierungsstandards der Branche zu verstehen und ihre Benutzererfahrung zu verbessern.

Zusätzlich zu seinen datengestützten Erkenntnissen enthält der Bericht auch Interviews mit von ICA, CySec und ACAMS zertifizierten Rechtsexperten sowie Krypto- und Betrugsexperten von Sumsub, Mercuryo und Notabene.

Wichtigste Ergebnisse: Identitätsüberprüfungspraktiken

Die Daten zeigen, dass fast 80 % der Kryptounternehmen automatisierte KYC-Lösungen verwenden.

Welche Art von Benutzern wird auf Kryptoplattformen verifiziert? Laut den Analysen von Sumsub sind 80 % von ihnen Männer (obwohl das Geschlechterverhältnis von Land zu Land unterschiedlich ist) mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren. Dieses Publikum wird immer jünger, da das Durchschnittsalter im Jahr 2021 bei 33 Jahren lag. Die drei beliebtesten Sprachen unter Kryptobenutzern sind Englisch, Portugiesisch und Spanisch.

Compliance und Budgetierung für die Identitätsprüfung

Krypto-Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, eine Identitätsprüfung durchzuführen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass für 55 % der befragten Unternehmen die Einhaltung der AML-Vorschriften ihr Hauptverifizierungsziel ist.

26 % der Unternehmen gaben den Aufbau von Vertrauen bei Benutzern und Partnern als Hauptziel bei der Verwendung von Lösungen zur Identitätsprüfung an, während nur 17 % der Befragten den Schutz vor Betrug als Hauptziel angaben.

Der Bericht enthält auch eine Bestandsaufnahme der Verifizierungsbudgets der Kryptounternehmen. 55 % der Unternehmen geben zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar aus, über 20 % der Unternehmen geben zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar aus und 6 % geben monatlich über 100.000 US-Dollar aus. Die restlichen 18 % geben weniger als 1.000 $ im Monat aus. Bemerkenswerterweise plant mehr als die Hälfte der Befragten (55 %), ihr Budget für die Verifizierung zu erhöhen.

Betrug in Krypto

Die Ergebnisse zeigen, dass 47 % der Kryptounternehmen, die eine automatisierte Verifizierung einsetzen, der Meinung sind, dass sie über eine starke Betrugserkennung verfügen; nur 31 % derjenigen, die ihre Benutzer manuell überprüfen, denken genauso. Dementsprechend fühlen sich 15 % der Unternehmen, die eine manuelle Verifizierung verwenden, als wenig vor Betrug geschützt, während nur 4 % der Anwender automatisierter Lösungen das gleiche Gefühl haben.

Im ersten Quartal 2021 stammten die am häufigsten gefälschten Dokumente aus Kenia, Kamerun und dem Irak. Im ersten Quartal 2022 betrafen die meisten Fälschungsversuche Personalausweise und Führerscheine, die in Vietnam, Bangladesch und Pakistan ausgestellt wurden. Auch bei den Fälschungsversuchen gehörten die USA und Kanada zu den Top-Ten-Ländern.

Die größten Herausforderungen bei der Identitätsprüfung

Kryptounternehmen stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, je nachdem, ob sie automatisierte oder manuelle Verifizierungslösungen verwenden. Die Herausforderungen bei automatisierten Lösungen sind falsche Ablehnungen von Bewerbern und Genehmigungsraten – während es bei manuellen Lösungen lange Verifizierungszeiten, menschliche Fehler und Schwierigkeiten beim Eintritt in neue Märkte sind.

Die Arbeit in einer sich ständig verändernden regulatorischen Landschaft ist eine weitere große Herausforderung. Aus diesem Grund müssen Kryptounternehmen frühzeitig mit dem Aufbau ihrer Compliance-Infrastruktur beginnen und dabei mögliche regulatorische Änderungen in naher Zukunft berücksichtigen. In dem Bericht bieten die Experten von Sumsub umsetzbare Lösungen an, um in der Krypto-Welt immer einen Schritt voraus zu sein.

Betrugsprävention bleibt eine zentrale Herausforderung für die Branche. Das Betrugsbekämpfungsteam von Sumsub bemerkte eine wachsende Zahl von Betrügern, die Deepfakes und 3D-Projektionen verwenden, um die Überprüfung zu umgehen, was auf immer ausgefeiltere – und verfügbare – Betrugstools zurückzuführen ist. Glücklicherweise können KI-basierte gesichtsbiometrische Lösungen wie Liveness und Face Match gegen diese Angriffe ankämpfen.

Die besten Praktiken für das Onboarding von Kryptounternehmen

Die Studie untersucht praktische Wege, um die AML-Compliance und die Erfolgsquote der Benutzer in Einklang zu bringen. Der erste und offensichtlichste Schritt ist die Automatisierung der Überprüfung. Dadurch können Unternehmen eine durchschnittliche Verifizierungszeit von 50 Sekunden erreichen, 70 % weniger Zeit für Compliance-Aufgaben aufwenden und gleichzeitig die Kosten um 40 % senken.

Andere Maßnahmen könnten die Anpassung der Verifizierungsabläufe an verschiedene Kundensegmente basierend auf ihren Risikoprofilen und die Aufteilung des Onboarding-Prozesses in mehrere Schritte oder „Ebenen“ umfassen. Bei richtiger Anwendung reduziert die ebenenbasierte Identitätsprüfung die Abbrüche während des Onboardings erheblich und gewährleistet einen starken Betrugsschutz.

Zukünftige Pläne und Trends bei der Identitätsprüfung für Krypto

Fast 80 % der Befragten planen, innerhalb der nächsten 12 Monate neue Märkte zu erschließen oder neue Lizenzen zu erwerben. Dies unterstreicht die Nachfrage nach effektiver Benutzerverifizierung und AML-Compliance.

„Der Aufbau von AML-Compliance erfordert erhebliche Anstrengungen“, erklärt Peter Sever, Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Sumsub. – „Selbst wenn ein Unternehmen zu einer KYC-Lösung auslagert, muss es dennoch eine grundlegende AML-Infrastruktur aufbauen. Dazu gehören die Implementierung eines AML-Compliance-Programms, die Einstellung eines Geldwäsche-Meldebeauftragten und so weiter. Bereiten Sie sich im Voraus auf zukünftige Änderungen vor, damit Sie Zeit haben, die Vorschriften einzuhalten, bevor neue Regeln – und Strafen – in Kraft treten.“

Der Bericht enthält auch Expertenmeinungen zu den regulatorischen und verifizierungsbezogenen Änderungen, die uns in Zukunft erwarten, darunter strengere Registrierungs- und Lizenzierungsanforderungen für Kryptoanbieter, eine breitere Implementierung von Reiseregeln, strengere Anforderungen für KYC-Systeme und mehr. Auch kommende Trends werden diskutiert, wie die Einführung der Self-Sovereign Identity (SSI) und „soulbound“ Tokens (SBTs), KYC-Praktiken bei der Erweiterung von Metaversen sowie die Entwicklung von Verifikationslösungen für Inhaber privater Wallets auf DeFi-Plattformen.

Der Bericht steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung: https://sumsub.com/crypto-report/

Über Sumsub

Sumsub ist ein internationales Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Online-Kunden einzubinden und die AML/KYC/KYB-Vorschriften mit KI-gesteuerten Identitätsprüfungstools einzuhalten. Es verwendet forensische Betrugsbekämpfungssoftware, um die Identitätsprüfung für Kunden schnell, sicher und transparent zu machen.

Das Geschäftsmodell von Sumsub basiert auf der Anpassung von Verifizierungs- und Identifizierungsdiensten an globale Compliance-Anforderungen. Dank eines starken internen Compliance-Teams hat sich Sumsub zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor entwickelt und hilft Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in über 220 Ländern und Gebieten. Die Methodik des Unternehmens folgt den FATF-Empfehlungen – dem internationalen Standard für AML/CTF-Regeln. Sumsub ist als ASP von CySec lizenziert.

Sumsub bietet eine anpassbare All-in-One-Lösung, die Benutzer unabhängig von ihrer Sprache oder ihrem Standort verifiziert und Unternehmen dabei unterstützt, schneller auf internationale Märkte zu skalieren und globale Compliance-Anforderungen effizienter einzuhalten. Die Plattform ist einfach anpassbar und bietet eine breite Palette von Lösungen, von der vollautomatischen Identitätsprüfung bis hin zur agentengestützten Prüfung.

Sumsub hilft Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren und sowohl globale als auch lokale regulatorische Anforderungen (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS) zu erfüllen. Alle Daten werden auf Amazon-Servern in der EU gespeichert.

Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud

Kontakt

Sumsub

Natalie Stein

Scharnhorststrasse 8B

10115 Berlin

+44 20 3882 7770

dach@bmb-agency.com

https://sumsub.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.