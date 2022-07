Tirol Lodge Media Night 2022 – by Michael Ammer Events

Location: Hotel

Medi Night 2022

die Tirol Lodge Ellmau veranstaltet erstmalig im Juli 2022 ein gemeinsames Event mit Michael Ammer – mit dabei sind einige tolle Künstler und auch zahlreiche Promis

Für die einzigartige Media Night in mitten des Tiroler Unterlands möchten wir auch Dich mit dabei haben! Im folgenden habe ich die wichtigsten Infos zusammengefügt.

MEDIA NIGHT

TIROL LODGE + KAISERLOUNGE

Do, 07.Juli – So, 10. Juli 2022

Ellmau ist eine Gemeinde im Bezirk Kufstein, Tirol. Die Gemeinde liegt in einem Sommer- und Wintersportgebiet und lebt hauptsächlich vom Tourismus.

Bekannt geworden ist Ellmau u.a. durch die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, „SOKO Kitzbühel“, die Rübezahl Alm und viele andere Formate.

Die wunderschöne Region „Ellmau / Wilder Kaiser“ und die beiden TOP-Locations TIROL LODGE + KAISERLOUNGE sind die Standorte unseres 4-Tage-Events mit: Promis, Medien, Partnern / Sponsoren, Opinion-Leadern und vielen mehr.

Die MEDIA NIGHT wird vom Veranstalter-Team MICHAEL AMMER EVENTS (HH) und JCW MARKETING (Berlin) zelebriert.

PROGRAMM

—————–

Donnerstag, 07.07.: Anreise der Gäste – gemeinsames Abendessen im Restaurant Tirol Bar Grill

FREITAG, 08.07.:

Frühstück in der Tirol Lodge

Cometogether mit DJ im Panoramarestaurant Bergkaiser – bei schönem Wetter auch Outdoor

VIP-Bereich für Media Night Gäste mit reservierten Tischen

Dinner im Restaurant Tirol Bar & Grill

Anschließend: Pre-Party mit DJ im Lieblingsplatzl in der Tirol Lodge

SAMSTAG, 09.07.:

Frühstück Tirol Lodge

bei gutem Wetter dann entspannen am Pool-Bereich der Tirol Lodge mit Drinks

13 Uhr: Restaurant D“Schupf in Ellmau: Drinks & Snacks bei flotter Musik – fröhliches Cometogether

HIGHTLIGHT: MEDIA NIGHT am Hartkaiser in der Kaiser Lounge

-200 geladene Gäste

-19 Uhr: Dinner

-21 Uhr: PARTY

Sonntag, 10.07.:

Frühstück und anschließend Abreise

! Getränke & Essen für Sponsoren frei !

LINE UP:

————

Cosmo Klein / Sänger

Ricardo Marinello / Tenor

Max Merseny / Saxophist

DJ Marvin Aloys / Pacha Ischgl

Cherry aus Berlin / LED + Pyro-Show

EVENT FACTS:

————

– Prominente, Sponsoren, Opinion Leader aus Deutschland & Österreich

– 200 Gäste

– Red Carpet Event mit Pressewand

– Hochkarätiges Networking mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Musik + Showbiz

– Free Drinks Dinner

– TOP-Live-Acts + DJ“s

– Hochklassige Foto- und Videodokumentation des Events und deren Partner

– starke Medienpräsenz der Veranstaltung

Michael Ammer Events wurde 1992 in Hamburg gegründet. Heute gehört das Veranstaltungsunternehmen um Event-Ikone Michael Ammer zu den renommiertesten seiner Art in Deutschland.

Michael Ammer Events moderiert die Botschaft zwischen Kunden und Öffentlichkeit mit einem breiten, anspruchsvollen und modernen Spektrum. Die Eventagentur begleitet mit einem Full-Service-Angebot die tägliche Arbeit im Veranstaltungsgeschäft und präsentiert effiziente, ideenreiche sowie tragfähige Lösungen.

Michael Ammer Events verfügt über ein großes Netzwerk an Locations, Künstlern und Prominenten sowie wertvolle Kontakte in die Gastronomie, wodurch keine Wünsche offen bleiben. Dabei versteht sich das Unternehmen weniger als klassische Eventagentur, sondern vielmehr als Spezial-Agentur mit den folgenden drei Hauptgeschäftsfeldern:

1. Lifestyle- und VIP-Events für junge, jung gebliebene und gehobene Zielgruppen

2. Eigene Netzwerk-Plattformen

3. PR- und Marketingdienstleistungen

Kreativität, Flexibilität, neue Ideen und kompetente Umsetzung werden dabei nachhaltig demonstriert.

Referenzen:

Europaweite Veranstaltungen mit dem Kooperationspartner Fashion TV

Die bundesweit bekannten „Modelnacht“-Partys (seit 1993)

Events & Drehs in Kooperation mit dem Axel Springer Verlag (BILD / BZ / BILD.de), ZDF, ARD, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, n-tv, VOX

Events zur Formel 1 am Nürburgring

After-Show-Party der Vox-Sendung „Das perfekte Promi Dinner“

After-Show-Partys für Prince, Billy Idol, Joe Cocker, Eros Ramazotti, Coolio, David Bowie, Depeche Mode, Modern Talking, Scorpions u. a.

Firmen-Events für Rodenstock, Jaguar, Procter & Gamble, Premium VIP Tickets, MAX und AMICA (Verlagsgruppe Milchstraße)

Die Markteinführung von „Balance & Champagne“ im Schloss Charlottenburg, Berlin

Die „Players Nights“ zur German Polo Tour

Die Club-Tour für das Lifestyle-Magazin GETBI

Cover Release Events für HOMME MAGAZIN

Kontakt

Bergbahnen Ellmau-Going Touristik GmbH

Maik Röbekamp

Weißachgraben 5

6352 Ellmau

067762346617

m.roebekamp@tirollodge.at

