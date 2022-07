Gorilix Defi – Krypto und Banking mal anders

Während die Akzeptanz von Kryptowährungen in den letzten Jahren zugenommen hat, ist es in einigen Teilen der Welt aufgrund lokaler Gesetze und Vorschriften schwierig geworden, Kryptowährungen effizient zu nutzen. Heute gibt es ein neues Unternehmen, Gorilix Defi, das seinen Teil dazu beiträgt, die Macht wieder in die Hände der Verbraucher zu legen, wenn es darum geht, die Nutzung von Kryptowährung zu maximieren.

Werden Sie Ihre eigene Krypto-Bank

Bei den meisten großen Banken können Sie den Banken Geld leihen und erhalten dafür Zinsen, oder Sie können sich Geld von der Bank leihen, um Ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Mit Gorilix Defi können Sie jetzt dasselbe mit Kryptowährung tun. Viele Menschen haben Krypto-Portfolios, die ungenutzt herumliegen. Mit Gorilix können Sie jetzt Zinsen auf Ihr Krypto-Portfolio erhalten (unabhängig davon, ob der Wert der Kryptowährung steigt oder fällt), indem Sie es an andere verleihen. Die an Sie ausgezahlten Zinsen können bis zu 20% pro Jahr betragen und werden in dem revolutionären Token SILVA von Gorilix Defi ausgezahlt.

SILVA-Token

SILVA ist der native Token der Gorilix Defi-Plattform. SILVA wird weithin als einer der Top-Token für das Jahr 2022 angesehen. Seit dem Beginn des Vorverkaufs Mitte Juni hat sich der Preis des Tokens mehr als verdoppelt, was den Anlegern des Tokens bereits am ersten Tag eine Rendite von 115% bescherte. Das Wachstum von Gorilix (SILVA) kommt zu einer Zeit, in der die meisten anderen Kryptowährungen auf dem Markt Verluste machen. Der frühe Erfolg von Gorilix (SILVA) gibt Krypto-Enthusiasten einen enormen Auftrieb und zeigt ihnen, dass es selbst im sogenannten Krypto-Winter einen Weg gibt, Ihr Portfolio zu vergrößern.

Die gute Nachricht für alle, die noch nicht auf den SILVA-Zug aufgesprungen sind, ist, dass wir uns noch in der Anfangsphase befinden. Analysten sagen voraus, dass der Token bis zum Ende des Vorverkaufs um 400% wachsen könnte, so dass Anleger ihr Geld verfünffachen können.

SILVA-Token können auf der offiziellen Gorilix Defi-Website erworben werden: https://gorilix.io

Zukünftige Gorilix-Pläne

Gorilix hat außerdem angekündigt, dass sie eine exklusive NFT-Kollektion mit 1950 Stück auf den Markt bringen werden. Die NFTs werden in vier Kategorien eingeteilt: Standard, selten, einzigartig und ultra-rare. Die NFTs werden auf dem Gorilix-eigenen NFT-Marktplatz und auf Opensea zum Kauf angeboten, wobei der Einstiegspreis bei 0,1 ETH (~ 110 $) für eine Standard-NFT liegt; der Wert der ultra-rare NFTs beginnt bei 2 ETH (~ 2200 $).

Um Ihre SILVA-Token zu kaufen oder mehr über Gorilix DEFI zu erfahren, besuchen Sie Gorilix.io.

Um sich für den Vorverkauf zu registrieren: https://cabinet.gorilix.io/sign-up

Um Telegram, Twitter & Instagram beizutreten: https://linktr.ee/Gorilix

