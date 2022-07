Ohne Flugchaos in die Sommerferien: Wo Urlauber noch Ferienhäuser finden

In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien gerade begonnen und die nächsten Bundesländer stehen bereits in den Startlöchern. Viele Reiseziele im Ausland sind nach Jahren der Pandemie wieder problemlos zu bereisen, doch die massenhaften Stornierungen von Flügen und chaotischen Szenen an Flughäfen verunsichern viele Urlauber.

Wartezeiten von mehr als fünf Stunden, zurückgelassenes Gepäck oder kurzfristig abgesagte Flüge – dieses Szenario ließ sich zu Ferienbeginn in den Flughafenhallen NRWs beobachten und wird sicherlich auch in den nächsten Wochen nicht die Ausnahme bleiben. Gerade für Reisende ist der Frust besonders groß, wenn nach einem stornierten Flug die Vorfreude der Enttäuschung weicht und die langersehnte Auszeit in Gefahr ist.

Einen Ausweg bietet der Urlaub im eigenen Land. Doch ein Urlaub in Deutschland ist auch in diesem Sommer äußerst beliebt und steuert nach den letzten beiden Jahren auf ein neues Rekord-Hoch zu. Traum-Ferienwohnungen hat die beliebtesten Regionen in Deutschland unter die Lupe genommen und ermittelt, in welchen Regionen noch Ferienhäuser verfügbar sind.

Die größten Chancen auf eine Unterkunft haben Urlauber aktuell im Erzgebirge, wo im Juli noch 52% und im August 53% der Ferienwohnungen verfügbar sind. Für Kurzentschlossene sind die Eifel (Juli 47%, August 49%) und der Harz (Juli 44%, August 54%) attraktive Ziele. Auch ein Urlaub im Elbsandsteingebirge lässt sich noch realisieren, in der Sächsischen Schweiz sind im Juli 39%, im August noch 46% der Ferienunterkünfte verfügbar. Für einen Wanderurlaub im Süden empfiehlt sich der Bayerische Wald (Juli 39%, August 34%). Insbesondere für Berliner ist eine Reise in den Spreewald interessant: Die Anreise ist mit dem 9-Euro-Ticket in etwa einer Stunde möglich und bei Verfügbarkeiten von 38% im Juli und 39% im August, findet sich auch noch ein Ferienhaus.

Deutlich schwierig dürfte sich die Suche auf den Ostfriesischen Inseln gestalten: Mit einer Verfügbarkeit von 7% im Juli und 9% im August sind die Inseln praktisch ausgebucht. Auch die Nordfriesischen Inseln sind gut besucht und weisen mit 14% und 15% kaum noch freie Unterkünfte auf. Die geringste Verfügbarkeit auf dem Festland entfällt mit 8% im Juli und 11% im August auf die Kieler Bucht, dicht gefolgt von der Lübecker Bucht mit 9% im Juli und 13% im August.

„Wir empfehlen allen Urlaubswilligen, die bisher noch nichts gebucht haben, nicht zu lange zu zögern. Auch in Regionen mit aktuell vergleichsweiser hoher Verfügbarkeit, sehen wir eine große Nachfrage und eine rasch zunehmende Auslastung. Wir glauben jedoch auch, dass es aufgrund einer wachsenden Verfügbarkeit von Ferienunterkünften und möglicher Stornierungen noch viele Last-Minute-Angebote geben wird. Daher empfehlen wir allen, auch kurzfristig die Verfügbarkeiten zu prüfen“, erklärt Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen.

